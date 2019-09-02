Анкара может приобрести у РФ еще С-400, если не удастся закупить американские ЗРС Patriot - Чавушоглу

Турция допускает возможность приобрести у РФ дополнительные зенитные ракетные системы (ЗРС) C-400, если Анкаре не удастся договориться с США о поставках ЗРС Patriot, сообщают в понедельник турецкие СМИ со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
"Если мы сможем купить у США, то мы купим системы Patriot, а если у нас не выйдет, то мы купим еще С-400", - приводят СМИ слова министра, сказанные на форуме в городе Блед в Словении.
Кроме этого, Чавушоглу заявил, что в данный момент Турция и Россия не обсуждают возможную покупку российских истребителей Су-35 и Су-57.
27 июля турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. В рамках поставок из России российские транспортные самолеты совершили 30 рейсов, доставляя компоненты С-400. Второй этап поставок системы С-400 в Турцию начался 27 августа.
Также власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.
США исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара рассмотрит возможность покупки российских Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35.
Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.
Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России.
Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.
С горящего у побережья Калифорнии судна удалось спасти пять членов команды
Президент Алиев утвердил новый состав комиссии по борьбе с наркоманией и наркотическими веществами
Президент Алиев утвердил новый состав комиссии по защите государственной тайны
Саудовская Аравия сменила председателя совета директоров Saudi Aramco
Катар полностью выкупает мощности СПГ-терминала в Бельгии до 2044г
ЛУКОЙЛ назначил двух вице-президентов по работе на зарубежных рынках
Скончалась известная переводчица Корана Валерия Порохова
Зарплаты работников SOCAR увеличены на 20%
Число российских туристов в Турции за семь месяцев выросло на 15%
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Банк Республика порадовал школьников в посёлке Горадиз
В Доме Дружбы народов РТ азербайджанский публицист презентовал книгу о Габдулле Тукае
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД