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Дальнее зарубежье 02.09.2019 21:11

Категория урагана "Дориан" снижена до четвертой, но он продолжает нести угрозу жизням и инфраструктуре

Национальный центр США по наблюдению за ураганами понизил категорию урагана "Дориан" до четвертой, тем не менее, он продолжает оставаться мощным и нести угрозу жизням людей на Багамских островах, информирует американский телеканал NBC.

В настоящее время ураган движется со скоростью полтора километра в час в 55 км к востоку-северо-востоку от острова Гранд-Багама архипелага Багамских островов, при этом порывы ветра внутри урагана достигают 265 км/ч.

Ожидается, что он приблизится на опасное расстояние к восточному побережью американского штата Флорида в ночь на вторник по местному времени (утро вторника мск). В связи с приближающейся опасностью прекратили работу международные аэропорты Форт-Лодердейла и Палм-Бич, отменены более 200 рейсов в международном аэропорту Орландо.

Ранее во Флориде, а также в Джорджии и в Южной Каролине объявлена массовая эвакуация жителей из прибрежных населенных пунктов.

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Тэги: США, УРАГАН, КАТЕГОРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]