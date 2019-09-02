Национальный центр США по наблюдению за ураганами понизил категорию урагана "Дориан" до четвертой, тем не менее, он продолжает оставаться мощным и нести угрозу жизням людей на Багамских островах, информирует американский телеканал NBC.
В настоящее время ураган движется со скоростью полтора километра в час в 55 км к востоку-северо-востоку от острова Гранд-Багама архипелага Багамских островов, при этом порывы ветра внутри урагана достигают 265 км/ч.
Ожидается, что он приблизится на опасное расстояние к восточному побережью американского штата Флорида в ночь на вторник по местному времени (утро вторника мск). В связи с приближающейся опасностью прекратили работу международные аэропорты Форт-Лодердейла и Палм-Бич, отменены более 200 рейсов в международном аэропорту Орландо.
Ранее во Флориде, а также в Джорджии и в Южной Каролине объявлена массовая эвакуация жителей из прибрежных населенных пунктов.
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