Национальный центр США по наблюдению за ураганами понизил категорию урагана "Дориан" до четвертой, тем не менее, он продолжает оставаться мощным и нести угрозу жизням людей на Багамских островах, информирует американский телеканал NBC.

В настоящее время ураган движется со скоростью полтора километра в час в 55 км к востоку-северо-востоку от острова Гранд-Багама архипелага Багамских островов, при этом порывы ветра внутри урагана достигают 265 км/ч.

Ожидается, что он приблизится на опасное расстояние к восточному побережью американского штата Флорида в ночь на вторник по местному времени (утро вторника мск). В связи с приближающейся опасностью прекратили работу международные аэропорты Форт-Лодердейла и Палм-Бич, отменены более 200 рейсов в международном аэропорту Орландо.

Ранее во Флориде, а также в Джорджии и в Южной Каролине объявлена массовая эвакуация жителей из прибрежных населенных пунктов.