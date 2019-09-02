Глава Deutsche Bank Кристиан Севинг будет тратить 15% зарплаты на покупку акций банка

Главный исполнительный директор Deutsche Bank AG (DB) Кристиан Севинг намерен направить 15% от ежемесячной зарплаты на приобретение акций банка, сообщает агентство Bloomberg.
Начало инициативе было положено 30 августа, когда Севинг купил акции DB на сумму 22 144 евро. Он продолжит ежемесячно тратить фиксированную долю зарплаты на приобретение бумаг до конца 2022 года, при условии, что он все это время проработает в руководстве банка.
Годовая зарплата Севинга составляет 3,4 млн евро (до вычета налогов), также ему полагаются различные бонусы.
Акции DB растут в ходе торгов в понедельник на 0,8%. С начала года капитализация банка снизилась на 5%, до 13,57 млрд евро.
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