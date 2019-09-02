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Регион 02.09.2019 21:12

Иран в среду объявит о третьей фазе сокращения обязательств по СВПД, в пятницу начнется ее реализация - Зариф

Тегеран планирует в среду объявить о начале третьей фазы сокращения своих обязательств в рамках иранской ядерной сделки, в пятницу начнется ее реализация, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Мы всегда оставляем дорогу открытой для дипломатии, но наш третий ответный шаг тоже готов. В среду господин президент объявит о нем. Я, в свою очередь, сообщу об этом госпоже Могерини", - сказал Зариф в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"В пятницу мы приступим к его выполнению", - подчеркнул он.

Глава МИД Ирана отметил, что "даже после третьего шага Тегеран намерен продолжать переговоры".

"Мы не хотим разрушать, мы хотим лишь исправить европейские ошибки", - подчеркнул он.

Зариф также отметил, что Иран останется привержен СВПД до тех пор, пока это соглашение будут выполнять европейцы, Россия и Китай.

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Тэги: ИРАН, СВПД, ОГРАНИЧЕНИЯ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]