Иран в среду объявит о третьей фазе сокращения обязательств по СВПД, в пятницу начнется ее реализация - Зариф

Тегеран планирует в среду объявить о начале третьей фазы сокращения своих обязательств в рамках иранской ядерной сделки, в пятницу начнется ее реализация, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
"Мы всегда оставляем дорогу открытой для дипломатии, но наш третий ответный шаг тоже готов. В среду господин президент объявит о нем. Я, в свою очередь, сообщу об этом госпоже Могерини", - сказал Зариф в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
"В пятницу мы приступим к его выполнению", - подчеркнул он.
Глава МИД Ирана отметил, что "даже после третьего шага Тегеран намерен продолжать переговоры".
"Мы не хотим разрушать, мы хотим лишь исправить европейские ошибки", - подчеркнул он.
Зариф также отметил, что Иран останется привержен СВПД до тех пор, пока это соглашение будут выполнять европейцы, Россия и Китай.
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