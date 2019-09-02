Британский премьер не хочет внеочередных выборов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в контексте ситуации вокруг Brexit, заявил в понедельник об отсутствии стремления организовывать внеочередные выборы в парламент.
"В данный момент давайте позволим переговорщикам (по теме Brexit - ИФ) заниматься своей работой... и без выборов. Я не хочу выборов, вы не хотите выборов", - сказал Джонсон после заседания кабинета министров.
При этом он выразил уверенность в том, что на саммите лидеров ЕС в октябре удастся достичь необходимого соглашения по Brexit, которое парламент сможет как следует изучить.
Вместо выборов Джонсон призвал заняться такими вопросами "общественной повестки" как борьба с преступностью, улучшение системы здравоохранения, развитие школ.
"Давайте сплотимся и сделаем это, и давайте осуществим Brexit 31 октября. Большое спасибо", - так завершил речь Борис Джонсон.
Выступление премьера сопровождалось демонстрацией протеста противников Джонсона, которые собрались на Даунинг-стрит и выкрикивали "остановите переворот".
В понедельник телерадиокорпорации BBC стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность проведения досрочных всеобщих выборов, если не согласные с ним члены парламента смогут принять законопроект, блокирующий Brexit без сделки.
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