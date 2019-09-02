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Британский премьер не хочет внеочередных выборов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в контексте ситуации вокруг Brexit, заявил в понедельник об отсутствии стремления организовывать внеочередные выборы в парламент.

"В данный момент давайте позволим переговорщикам (по теме Brexit - ИФ) заниматься своей работой... и без выборов. Я не хочу выборов, вы не хотите выборов", - сказал Джонсон после заседания кабинета министров.

При этом он выразил уверенность в том, что на саммите лидеров ЕС в октябре удастся достичь необходимого соглашения по Brexit, которое парламент сможет как следует изучить.

Вместо выборов Джонсон призвал заняться такими вопросами "общественной повестки" как борьба с преступностью, улучшение системы здравоохранения, развитие школ.

"Давайте сплотимся и сделаем это, и давайте осуществим Brexit 31 октября. Большое спасибо", - так завершил речь Борис Джонсон.

Выступление премьера сопровождалось демонстрацией протеста противников Джонсона, которые собрались на Даунинг-стрит и выкрикивали "остановите переворот".

В понедельник телерадиокорпорации BBC стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность проведения досрочных всеобщих выборов, если не согласные с ним члены парламента смогут принять законопроект, блокирующий Brexit без сделки.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]