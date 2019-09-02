В Иране были бы рады уходу США из Афганистана - Зариф

Иран приветствовал бы уход американцев из Афганистана, заявил в понедельник глава МИД Ирана Джавад Зариф.
"Если американцы из региона уйдут, конечно же, мы будем этому рады", - сказал Зариф, выступая на встрече с представителями российской общественности в Москве.
Он также отметил, что "если талибы (запрещенная в РФ организация - ИФ) примкнут к структуре власти в Афганистане", Иран также "будет испытывать от этого радость".
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