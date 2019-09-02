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Регион 02.09.2019 21:41

В Иране были бы рады уходу США из Афганистана - Зариф

Иран приветствовал бы уход американцев из Афганистана, заявил в понедельник глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Если американцы из региона уйдут, конечно же, мы будем этому рады", - сказал Зариф, выступая на встрече с представителями российской общественности в Москве.

Он также отметил, что "если талибы (запрещенная в РФ организация - ИФ) примкнут к структуре власти в Афганистане", Иран также "будет испытывать от этого радость".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, США, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]