Роскосмос разрабатывает теплозащитное покрытие для гиперзвуковых летательных аппаратов

Роскосмос разрабатывает радиопрозрачных теплозащитных материалов для обтекателей гиперзвуковых летательных аппаратов, говорится в материалах портала Госзакупок.

Согласно материалам портала, госкорпорация ищет подрядчика для "разработки технологии изготовления радиопрозрачных теплозащитных материалов для обтекателей гиперзвуковых летательных аппаратов на основе объемных каркасов из тугоплавких непрерывных волокон". Научно-исследовательская работа получила название "Тор".

Работы должны закончиться до сентября 2020 года. На них выделено 346,9 млн рублей.

Кроме этого, "Роскосмос" ищет подрядчиков для разработки "технологий термомеханических испытаний композиционных материалов в широком интервале температур с программируемыми тепловым и механическим нагружениями, имитирующими полетные условия перспективных изделий ракетно-космической техники" (шифр НИР - "Ферзь") и "технологий получения высокотемпературных композиционных материалов и нового поколения армирующих наполнителей, каркасов из углеродных волокон на основе пека, керамических SiC, SiCN-волокон для перспективных изделий ракетно-космической техники" (шифр НИР "Прорыв-1").

Ранее глава ведущего разработчика гиперзвуковых аппаратов, корпорации "Тактическое ракетное вооружение", Борис Обносов назвал разработку обтекателя, способного выдержать температуры, образующиеся при гиперзвуковых скоростях - одним из ключевых вопросов, которые предстоит решить при разработке подобных аппаратов.

"У нас предприятия этим (разработкой гиперзвуковых аппаратов - ИФ) занимаются. Но это требуют системной ежедневной работы, по каждому из направлений, будь то материаловедение, двигателестроение, бортовое радиоэлектронное оборудование... Вы представляете, что такое сделать обтекатель, в котором стоит головка самонаведения, которая должна смотреть сквозь этот обтекатель при высоких скоростях, когда, может образоваться плазма?" - сказал Обносов, отвечая на вопрос о сроках завершения работ над гиперзвуковым оружием.

При этом Обносов отметил, что в техническом плане имеется много различий между аппаратами, осуществляющими гиперзвуковой полет частично в космическом пространстве и полностью в атмосфере.

В послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. В феврале 2019 года президент сообщил о начале серийного производства комплекса "Авангард". По словам президента, первый полк РВСН будет оснащен "Авангардом" уже в этом году.

Также сообщалось об испытаниях гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон".