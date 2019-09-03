Глава администрации Гонконга опровергла сообщения о том, что просила Пекин об отставке

Кэрри Лэм, возглавляющая администрацию Гонконга, заявила во вторник, что никогда не обращалась к властям Пекина с просьбой о своей отставке.

"Я никогда не подавала в отставку", - заявила чиновник журналистам.

Она добавила: "Я не подавала в отставку по той причине, что считаю, что могу руководить своей командой и оказать помощь Гонконгу в решении нынешней дилеммы. У меня есть уверенность в том, что смогу это сделать, поэтому нет никакого противоречия, касающегося того, что я, якобы, хочу уйти, но не могу".

Ранее в некоторых СМИ появись сообщения, что Лэм будто бы заявляла в своем окружении, что хотела бы уйти с поста главы администрации, но не может, поскольку получила отказ от центрального правительства страны.

В Гонконге три месяца продолжаются массовые акции протеста. Изначально поводом для волнений послужило намерение принять поправки к закону об экстрадиции, которые позволили бы высылать на материковую часть Китая подозреваемых в совершении преступлений.

С учетом недовольства населения власти Гонконга отказались от приятия поправок, однако участники протестных акций продолжили выступления с требованиями разобраться с чрезмерно жесткими действиями полиции против несанкционированных демонстраций, а также с призывами об отставке Лэм.