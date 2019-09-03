Глава администрации Гонконга опровергла сообщения о том, что просила Пекин об отставке

Кэрри Лэм, возглавляющая администрацию Гонконга, заявила во вторник, что никогда не обращалась к властям Пекина с просьбой о своей отставке.
"Я никогда не подавала в отставку", - заявила чиновник журналистам.
Она добавила: "Я не подавала в отставку по той причине, что считаю, что могу руководить своей командой и оказать помощь Гонконгу в решении нынешней дилеммы. У меня есть уверенность в том, что смогу это сделать, поэтому нет никакого противоречия, касающегося того, что я, якобы, хочу уйти, но не могу".
Ранее в некоторых СМИ появись сообщения, что Лэм будто бы заявляла в своем окружении, что хотела бы уйти с поста главы администрации, но не может, поскольку получила отказ от центрального правительства страны.
В Гонконге три месяца продолжаются массовые акции протеста. Изначально поводом для волнений послужило намерение принять поправки к закону об экстрадиции, которые позволили бы высылать на материковую часть Китая подозреваемых в совершении преступлений.
С учетом недовольства населения власти Гонконга отказались от приятия поправок, однако участники протестных акций продолжили выступления с требованиями разобраться с чрезмерно жесткими действиями полиции против несанкционированных демонстраций, а также с призывами об отставке Лэм.
Патрушев 4 сентября посетит Азербайджан
Баку восстановит контроль над Карабахом и прилегающими территориями – МИД Азербайджана
ОБСЕ проведет в среду мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
Китайская Universal Energy ввела в Алма-атинской области СЭС за $71,4 млн
Нефть падает на опасениях, что предложение превысит спрос, Brent ниже $58 за баррель
Белоруссия представила в МАГАТЭ очередной доклад о выполнении конвенции о ядерной безопасности
Таможенники Азербайджана пресекли попытку незаконного вывоза в Туркменистан валюты и драгоценностей
Власти Израиля планируют увеличить турпоток до 5 млн человек до конца 2020 года
Суд в Бишкеке арестовал имущество мечети, построенной на средства экс-президента Атамбаева - Генпрокуратура
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Банк Республика порадовал школьников в посёлке Горадиз
В Доме Дружбы народов РТ азербайджанский публицист презентовал книгу о Габдулле Тукае
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД