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Дальнее зарубежье 03.09.2019 11:15

Глава администрации Гонконга опровергла сообщения о том, что просила Пекин об отставке

Кэрри Лэм, возглавляющая администрацию Гонконга, заявила во вторник, что никогда не обращалась к властям Пекина с просьбой о своей отставке.

"Я никогда не подавала в отставку", - заявила чиновник журналистам.

Она добавила: "Я не подавала в отставку по той причине, что считаю, что могу руководить своей командой и оказать помощь Гонконгу в решении нынешней дилеммы. У меня есть уверенность в том, что смогу это сделать, поэтому нет никакого противоречия, касающегося того, что я, якобы, хочу уйти, но не могу".

Ранее в некоторых СМИ появись сообщения, что Лэм будто бы заявляла в своем окружении, что хотела бы уйти с поста главы администрации, но не может, поскольку получила отказ от центрального правительства страны.

В Гонконге три месяца продолжаются массовые акции протеста. Изначально поводом для волнений послужило намерение принять поправки к закону об экстрадиции, которые позволили бы высылать на материковую часть Китая подозреваемых в совершении преступлений.

С учетом недовольства населения власти Гонконга отказались от приятия поправок, однако участники протестных акций продолжили выступления с требованиями разобраться с чрезмерно жесткими действиями полиции против несанкционированных демонстраций, а также с призывами об отставке Лэм.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, АДМИНИСТРАЦИЯ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]