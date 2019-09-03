Минкомсвязи не ждёт проблем на финальном этапе перехода на цифровое вещание в РФ

Сбоев на заключительном этапе отключения аналогового вещания и окончательном переходе на цифровой формат федеральных общедоступных каналов в РФ не ожидается, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"Никаких сбоев ожидать не будем, все регионы были готовы еще летом этого года. Мы предполагаем, что 14 октября переход на цифру в регионах четвертого этапа случится ничуть не хуже, чем в первых трех. Никаких объективных оснований для того, чтобы в четвертом этапе было что-то хуже, точно быть не может. Потому то времени было более чем достаточно`, - сказал Волин журналистам на Восточном экономическом форуме во вторник.

Как сообщалось, на 14 октября намечен переход на цифровое вещание в оставшихся 21 регионе России.

По его словам, ни в одном регионе не наблюдается завышение цен на цифровые приставки.

"Хотел бы напомнить, что у нас в регионах торговые сети и почта договорились об обязательном наличии приставок дешевого ассортимента. И ни в одном случае у нас нет ни одного факта завышения цены", - сказал замминистра.

В соответствии с принятой еще в 2008 году федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы", в России была построена инфраструктура для распространения цифрового сигнала, который будет доступен 98,5% населения страны. Остальные 1,5% населения будут получать цифровое вещание через спутниковых операторов.

Согласно ранее утвержденному правительством графику, аналоговое вещание для федеральных каналов отключается в РФ в три этапа: 11 февраля, 15 апреля и 3 июня.

Пилотный проект по переходу с "аналога" на "цифру" начался 3 декабря 2018 года в Тверской области и по оценке Минкомсвязи оказался удачным, что позволяет с уверенностью перейти к поэтапному отключению аналогового вещания федеральных общедоступных телеканалов по всей стране.

11 февраля на "цифру" перешли семь наиболее подготовленных на тот момент регионов - Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чеченская республика. 15 апреля переключились еще 20 регионов, в том числе Москва и Подмосковье. По данным Минкомсвязи, обе волны прошли успешно.

25 апреля по итогам заседания правительства было принято решение о переносе сроков отключения "аналога" для 21 региона на 14 октября.

3 июня в России ещё в 36 регионах успешно, по данным Минкомсвязи, прошла третья волна отключения аналогового вещания федеральных общедоступных каналов.

В состав первого мультиплекса входят "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР и "ТВ Центр", в состав второго: "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "МИР", ТНТ и "Муз ТВ".