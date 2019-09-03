Шедевр "Мадонна делла Лоджиа" итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли выставлена на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке, говорится распространенном во вторник в сообщении Росконгресса.
"Картину могут увидеть участники и гости V Восточного экономического форума, который состоится 4-6 сентября во Владивостоке. Произведение из собрания флорентийской Галереи Уффици впервые привезли в Россию", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, первая выставка в рамках проекта состоится 4 и 5 сентября, когда "Мадонна делла Лоджиа" будет показана в отделении Сбербанка на площадке ВЭФ - в Дальневосточном федеральном университете. Затем, с 8 сентября, ее можно будет увидеть в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке.
Выставка проходит при участии Посольства Италии в Москве, в сотрудничестве с Галереей Уффици.
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