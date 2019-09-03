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Культура 03.09.2019 12:25

Картина Ботичелли "Мадонна делла Лоджиа " впервые представлена в России на Восточном экономическом форуме

Шедевр "Мадонна делла Лоджиа" итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли выставлена на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке, говорится распространенном во вторник в сообщении Росконгресса.

"Картину могут увидеть участники и гости V Восточного экономического форума, который состоится 4-6 сентября во Владивостоке. Произведение из собрания флорентийской Галереи Уффици впервые привезли в Россию", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, первая выставка в рамках проекта состоится 4 и 5 сентября, когда "Мадонна делла Лоджиа" будет показана в отделении Сбербанка на площадке ВЭФ - в Дальневосточном федеральном университете. Затем, с 8 сентября, ее можно будет увидеть в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке.

Выставка проходит при участии Посольства Италии в Москве, в сотрудничестве с Галереей Уффици.

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Тэги: РОССИЯ, ВЛАДИВОСТОК, ФОРУМ, КАРТИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]