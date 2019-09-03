VEB Ventures и корейская DVP создают совместный фонд объемом до $200 млн

VEB Ventures и корейская управляющая компания Daedeok Ventures Partners (DVP) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого стороны договорились о создании российско-корейского инвестиционного фонда объемом до $200 млн, говорится в совместном сообщении компаний.

Стороны планируют начать работу по подготовке и запуску совместного инвестиционного фонда для технологических компаний России и Китая в наиболее востребованных в двух странах областях, таких как технологии "умного города", медицина и промышленность высоких переделов.

Предполагается, что в фонде примут участие ведущие российские и корейские финансовые организации, государственные и частные инвесторы, отмечается в сообщении.

По условиям соглашения, фонд будет активно сотрудничать с другими двусторонними инициативами в сфере инновационного сотрудничества.

VEB Ventures - компания группы ВЭБ, созданная для поддержки высокотехнологичных проектов через прямые сделки и управление венчурными фондами. Ранее она называлась "ВЭБ Инновации", в начале июня был проведен ребрендинг и объявлена новая стратегия инвестиционной "дочки" ВЭБа.