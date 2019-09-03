Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8597 RUR   0.0255 GBR   2.0465 TRY   0.2925

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.02 -0.08 Brent 58.66 -0.59

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 03.09.2019 13:14

VEB Ventures и корейская DVP создают совместный фонд объемом до $200 млн

VEB Ventures и корейская управляющая компания Daedeok Ventures Partners (DVP) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого стороны договорились о создании российско-корейского инвестиционного фонда объемом до $200 млн, говорится в совместном сообщении компаний.

Стороны планируют начать работу по подготовке и запуску совместного инвестиционного фонда для технологических компаний России и Китая в наиболее востребованных в двух странах областях, таких как технологии "умного города", медицина и промышленность высоких переделов.

Предполагается, что в фонде примут участие ведущие российские и корейские финансовые организации, государственные и частные инвесторы, отмечается в сообщении.

По условиям соглашения, фонд будет активно сотрудничать с другими двусторонними инициативами в сфере инновационного сотрудничества.

VEB Ventures - компания группы ВЭБ, созданная для поддержки высокотехнологичных проектов через прямые сделки и управление венчурными фондами. Ранее она называлась "ВЭБ Инновации", в начале июня был проведен ребрендинг и объявлена новая стратегия инвестиционной "дочки" ВЭБа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОРЕЯ, ВЭБ, ИНВЕСТФОНД


Похожие новости


Путин удовлетворен развитием отношений с Южной Кореей Российско-китайский план по северокорейскому урегулированию сохраняет свою актуальность - Ушаков Москва подтверждает готовность содействовать денуклеаризации Корейского полуострова В Сеуле надеются, что Путин посетит открытие зимней Олимпиады-2018 Трамп призывает РФ и Китай способствовать отказу Пхеньяна от разработок ядерного оружия Парламентарии Южной Кореи и КНДР общались накоротке в кулуарах ассамблеи МПС в Петербурге - Матвиенко

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]