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СНГ 03.09.2019 13:45

Инициативы по повышению эффективности переговоров в нормандском формате обсудили с Болтоном секретари СБ Белоруссии, Польши и Украины

Секретари Советов безопасности Белоруссии, Украины и Польши обсудили на встрече с помощником президента США по безопасности Джоном Болтоном урегулирование конфликта на Украине.

"Безусловно, мы обсуждали эту тему. Не буду говорить о деталях. Но если мы говорим о восточноевропейском регионе, то это (конфликт в Донбассе) существенно влияет на безопасность всего нашего региона", - сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась журналистам во вторник в Минске.

По словам Зася, обсуждались возможные предложения по повышению эффективности переговорного процесса в нормандском формате. "В том числе, те инициативы, которые высказывала Республика Беларусь по присоединению к переговорному процессу США", - добавил он.

Как сообщалось, Болтон в минувшую пятницу в Варшаве провел переговоры c представителями Белоруссии, Польши и Украины.

Минск на встрече представил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась. Также в ней приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, ДОНБАСС, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]