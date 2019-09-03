Инициативы по повышению эффективности переговоров в нормандском формате обсудили с Болтоном секретари СБ Белоруссии, Польши и Украины

Секретари Советов безопасности Белоруссии, Украины и Польши обсудили на встрече с помощником президента США по безопасности Джоном Болтоном урегулирование конфликта на Украине.

"Безусловно, мы обсуждали эту тему. Не буду говорить о деталях. Но если мы говорим о восточноевропейском регионе, то это (конфликт в Донбассе) существенно влияет на безопасность всего нашего региона", - сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась журналистам во вторник в Минске.

По словам Зася, обсуждались возможные предложения по повышению эффективности переговорного процесса в нормандском формате. "В том числе, те инициативы, которые высказывала Республика Беларусь по присоединению к переговорному процессу США", - добавил он.

Как сообщалось, Болтон в минувшую пятницу в Варшаве провел переговоры c представителями Белоруссии, Польши и Украины.

Минск на встрече представил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась. Также в ней приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.