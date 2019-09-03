В Афганистане потерпел крушение беспилотник международных коалиционных сил

Беспилотный летательный аппарат международных коалиционных сил потерпел крушение в афганской провинции Гор, сообщает во вторник правительственное информационное агентство Bakhtar.
"Беспилотник упал накануне вблизи населенного пункта Гамин в окрестностях города Феруску. Аппарат рухнул из-за технических проблем", - говорится в сообщении.
Сведения о разрушениях и пострадавших не сообщаются.
Представители НАТО пока не комментировали произошедшее.
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