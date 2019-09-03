В Афганистане потерпел крушение беспилотник международных коалиционных сил

Беспилотный летательный аппарат международных коалиционных сил потерпел крушение в афганской провинции Гор, сообщает во вторник правительственное информационное агентство Bakhtar.

"Беспилотник упал накануне вблизи населенного пункта Гамин в окрестностях города Феруску. Аппарат рухнул из-за технических проблем", - говорится в сообщении.

Сведения о разрушениях и пострадавших не сообщаются.

Представители НАТО пока не комментировали произошедшее.