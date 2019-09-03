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Дальнее зарубежье 03.09.2019 11:15

В Афганистане потерпел крушение беспилотник международных коалиционных сил

Беспилотный летательный аппарат международных коалиционных сил потерпел крушение в афганской провинции Гор, сообщает во вторник правительственное информационное агентство Bakhtar.

"Беспилотник упал накануне вблизи населенного пункта Гамин в окрестностях города Феруску. Аппарат рухнул из-за технических проблем", - говорится в сообщении.

Сведения о разрушениях и пострадавших не сообщаются.

Представители НАТО пока не комментировали произошедшее.

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Тэги: АФГАНИСТАН, БЕСПИЛОТНИК, КРУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]