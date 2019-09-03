Иранский танкер у берегов Сирии свыше 10 часов не передает свои координаты

Устройство, передающее данные о местоположении иранского танкера Adrian Darya 1, ранее известного как Grace 1, было отключено в ночь на вторник и до сих пор не работает, передает агентство Associated Press.
Согласно координатам местонахождения танкера, которые можно было накануне отследить по мониторинговым сайтам, он находился примерно в 80 м от Бейрута. Танкер маневрировал близ побережья Сирии, но морскую границу не пересекал.
В минувшую пятницу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что иранский танкер Adrian Darya 1, который хотят задержать Соединенные Штаты, направляется в сирийский порт, несмотря на обещание Тегерана не делать этого.
Танкер задержали в Гибралтаре в июле по подозрению в поставках нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС. Затем его отпустили, когда Тегеран письменно пообещал, что нефть с этого судна не будет доставлена в Сирию.
Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней. США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана, однако власти Гибралтара отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применяются странами ЕС.
В минувшую субботу Минфин США объявил, что вводит санкции против Adrian Darya 1 и его капитана. Ранее Соединенные Штаты предупредили страны Средиземноморья, что помощь иранскому танкеру, освобожденному Гибралтаром, будет расцениваться Вашингтоном как поддержка террористической организации.
Патрушев 4 сентября посетит Азербайджан
Баку восстановит контроль над Карабахом и прилегающими территориями – МИД Азербайджана
ОБСЕ проведет в среду мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
Китайская Universal Energy ввела в Алма-атинской области СЭС за $71,4 млн
Нефть падает на опасениях, что предложение превысит спрос, Brent ниже $58 за баррель
Белоруссия представила в МАГАТЭ очередной доклад о выполнении конвенции о ядерной безопасности
Таможенники Азербайджана пресекли попытку незаконного вывоза в Туркменистан валюты и драгоценностей
Власти Израиля планируют увеличить турпоток до 5 млн человек до конца 2020 года
Суд в Бишкеке арестовал имущество мечети, построенной на средства экс-президента Атамбаева - Генпрокуратура
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Банк Республика порадовал школьников в посёлке Горадиз
В Доме Дружбы народов РТ азербайджанский публицист презентовал книгу о Габдулле Тукае
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД