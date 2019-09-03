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Регион 03.09.2019 11:22

Иранский танкер у берегов Сирии свыше 10 часов не передает свои координаты

Устройство, передающее данные о местоположении иранского танкера Adrian Darya 1, ранее известного как Grace 1, было отключено в ночь на вторник и до сих пор не работает, передает агентство Associated Press.

Согласно координатам местонахождения танкера, которые можно было накануне отследить по мониторинговым сайтам, он находился примерно в 80 м от Бейрута. Танкер маневрировал близ побережья Сирии, но морскую границу не пересекал.

В минувшую пятницу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что иранский танкер Adrian Darya 1, который хотят задержать Соединенные Штаты, направляется в сирийский порт, несмотря на обещание Тегерана не делать этого.

Танкер задержали в Гибралтаре в июле по подозрению в поставках нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС. Затем его отпустили, когда Тегеран письменно пообещал, что нефть с этого судна не будет доставлена в Сирию.

Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней. США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана, однако власти Гибралтара отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применяются странами ЕС.

В минувшую субботу Минфин США объявил, что вводит санкции против Adrian Darya 1 и его капитана. Ранее Соединенные Штаты предупредили страны Средиземноморья, что помощь иранскому танкеру, освобожденному Гибралтаром, будет расцениваться Вашингтоном как поддержка террористической организации.

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Тэги: ИРАН, ТАНКЕР, КООРДИНАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]