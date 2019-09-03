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Дальнее зарубежье 03.09.2019 11:23

Спасатели извлекли из воды тела 25 человек после пожара на судне близ Калифорнии в США

Спасатели подняли из воды тела 25 человек после того, как судно Conception, на котором ранее произошел пожар, затонуло у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии, сообщает американское телевидение.

Еще девять человек считаются пропавшими без вести. Ведутся поисково-спасательные работы. Однако, по словам местных властей, надежды найти выживших практически нет.

Ранее капитан береговой охраны Моника Рочестер сообщила, что на борту находились 39 человек - 33 пассажира и шесть членов экипажа.

По ее словам, пятерым членам экипажа удалось спастись, так как в момент пожара они находились на верхней палубе и смогли спрыгнуть в море.

Пожар на судне произошел в понедельник. Данных о причине пожара пока не приводится.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]