Число поездок из Азербайджана в Россию в I полугодии увеличилось на 6%

Граждане Азербайджана увеличили число туристских поездок в Россию в январе-июне 2019 года на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает туристический порталТурСтат.

В частности, число поездок из Азербайджана в Россию за первое полугодие текущего года достигло 418 тыс.,

Азербайджан занял пятое место в рейтинге ТурСтат по данному показателю.

В топ-10 по числу турпоездок в Россию входят: Украина - 3 млн 424 тыс. (- 8%),Казахстан - 1 млн 569 тыс. (+2%), Китай - 780 тыс. (+17%), Финляндия - 430 тыс. (-7%), Польша - 323 тыс. (-7%), Германия - 270 тыс. (+3%), Армения - 260 тыс. (0%), Молдавия - 189 тыс. (-17%) и Эстония - 232 тыс. (+9%).

Х.Насирзаде