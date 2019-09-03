Число поездок из Азербайджана в Россию в I полугодии увеличилось на 6%

Граждане Азербайджана увеличили число туристских поездок в Россию в январе-июне 2019 года на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает туристический порталТурСтат.
В частности, число поездок из Азербайджана в Россию за первое полугодие текущего года достигло 418 тыс.,
Азербайджан занял пятое место в рейтинге ТурСтат по данному показателю.
В топ-10 по числу турпоездок в Россию входят: Украина - 3 млн 424 тыс. (- 8%),Казахстан - 1 млн 569 тыс. (+2%), Китай - 780 тыс. (+17%), Финляндия - 430 тыс. (-7%), Польша - 323 тыс. (-7%), Германия - 270 тыс. (+3%), Армения - 260 тыс. (0%), Молдавия - 189 тыс. (-17%) и Эстония - 232 тыс. (+9%).
Х.Насирзаде
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