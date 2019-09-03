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Туризм 03.09.2019 11:24

Число поездок из Азербайджана в Россию в I полугодии увеличилось на 6%

Граждане Азербайджана увеличили число туристских поездок в Россию в январе-июне 2019 года на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает туристический порталТурСтат.

В частности, число поездок из Азербайджана в Россию за первое полугодие текущего года достигло 418 тыс.,

Азербайджан занял пятое место в рейтинге ТурСтат по данному показателю.

В топ-10 по числу турпоездок в Россию входят: Украина - 3 млн 424 тыс. (- 8%),Казахстан - 1 млн 569 тыс. (+2%), Китай - 780 тыс. (+17%), Финляндия - 430 тыс. (-7%), Польша - 323 тыс. (-7%), Германия - 270 тыс. (+3%), Армения - 260 тыс. (0%), Молдавия - 189 тыс. (-17%) и Эстония - 232 тыс. (+9%).

Х.Насирзаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРИЗМ, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]