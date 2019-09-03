Суд по делу бывшего замгоссекретаря Совбеза Белоруссии начнется в октябре-ноябре - глава КГБ

Рассмотрение уголовного дела о взяточничестве в отношении бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Втюрина в суде начнется в октябре-ноябре текущего года, сообщил председатель Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик.

"Скоро суд. Где-то октябрь-ноябрь", - сказал Вакульчик журналистам во вторник в Минске.

Глава КГБ уточнил, что по данному делу проходит около 10 человек. "И эта вся эпопея дел завершилась с его (Втюрина - ИФ) задержанием. Точнее после него еще задерживали", - заметил глава КГБ.

КГБ Белоруссии 4 мая сообщил о задержании бывшего замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Андрея Втюрина (в 2007-2014 гг. - руководитель службы безопасности президента) и генерального директора "Белтелекома" Сергея Сиводедова, указав россиян в качестве фигурантов-взяткодателей.

Втюрин был задержан с поличным при получении взятки в $148,6 тыс. от российской компании "Г" за содействие в продвижении ее интересов в республике, Сиводедов - за взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования в размере 15 тыс. евро.

Позднее заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук сообщил, что дела двух высокопоставленных чиновников связаны.

Из официальных сообщений КГБ следовало, что в каждом из задержаний фигурировало по одному гражданину РФ.

Посольство России в Минске получило от МИД республики уведомление о том, что белорусский КГБ задержал троих россиян. Граждане РФ задержаны в связи с подозрением в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 431 УК Беларуси - "дача взятки".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил А.Втюрина с поста заместителя госсекретаря Совбеза "за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего". Соответствующее решение было утверждено указом главы государства от 24 апреля, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

А.Втюрин уроженец Пензы. Окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД России, а потом Академию МВД Белоруссии.

Почти 20 лет проработал в службе безопасности президента Белоруссии, в том числе с 2007-го по 2014-й являлся руководителем службы. С 2014 года занимал должность заместителя госсекретаря Совбеза.