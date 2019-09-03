ЦБ Азербайджана отбирает страховщика для ДМС сотрудников

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отбирает страховую компанию для добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников, говорится в объявлении ЦБА.
"Предложения по участию в тендере принимаются только посредством единого интернет портала закупок. Предложения принимаются до 11:00 2 октября. Тендерная процедура пройдет на портале в 12:00 2 октября", - говорится в объявлении.
Стоимость участия в тендере составляет 300 манатов.
Участвующие в тендере компании должны обладать хотя бы трехлетним опытом в сфере медстрахования и предоставить рекомендательное письмо от двух корпоративных клиентов.
В настоящее время сотрудники ЦБА по ДМС застрахованы в СК «AXA Mbask». Компания начала оказывать ЦБА данные услуги с 12 ноября 2018 года, контракт рассчитан на 12 месяцев.
А.Мамедов
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