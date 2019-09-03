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Финансы 03.09.2019 11:30

ЦБ Азербайджана отбирает страховщика для ДМС сотрудников

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отбирает страховую компанию для добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников, говорится в объявлении ЦБА.

"Предложения по участию в тендере принимаются только посредством единого интернет портала закупок. Предложения принимаются до 11:00 2 октября. Тендерная процедура пройдет на портале в 12:00 2 октября", - говорится в объявлении.

Стоимость участия в тендере составляет 300 манатов.

Участвующие в тендере компании должны обладать хотя бы трехлетним опытом в сфере медстрахования и предоставить рекомендательное письмо от двух корпоративных клиентов.

В настоящее время сотрудники ЦБА по ДМС застрахованы в СК «AXA Mbask». Компания начала оказывать ЦБА данные услуги с 12 ноября 2018 года, контракт рассчитан на 12 месяцев.

А.Мамедов

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Тэги: ЦБ, СТРАХОВЩИК, ОТБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]