ГНФАР за 8 месяцев сократил продажу инвалюты на аукционах на 8,3%, в августе увеличил на 87,5%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в августе 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $815,4 млн, отмечается в сообщении фонда.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в июле 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на $434,9 млн. Таким образом, в августе 2019 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с июлем увеличился на 87,5%.

В целом, в январе-августе 2019 года ГНФАР на валютных аукционах продал $3 млрд 893,9 млн (спад на 8,3% по сравнению с январем-августом прошлого года – ИФ).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

Как сообщалось ранее, в 2018 году ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на сумму $6 млрд 455,2 млн (рост на 79,4% по сравнению с 2017 годом - ИФ).

А.Азизов