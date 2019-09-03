ГНФАР за 8 месяцев сократил продажу инвалюты на аукционах на 8,3%, в августе увеличил на 87,5%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в августе 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $815,4 млн, отмечается в сообщении фонда.
Как сообщалось ранее, ГНФАР в июле 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на $434,9 млн. Таким образом, в августе 2019 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с июлем увеличился на 87,5%.
В целом, в январе-августе 2019 года ГНФАР на валютных аукционах продал $3 млрд 893,9 млн (спад на 8,3% по сравнению с январем-августом прошлого года – ИФ).
ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.
Как сообщалось ранее, в 2018 году ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на сумму $6 млрд 455,2 млн (рост на 79,4% по сравнению с 2017 годом - ИФ).
А.Азизов
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