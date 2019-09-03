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Дальнее зарубежье 03.09.2019 14:39

Ураган "Дориан" ослаб до третьей категории, продолжает бушевать на Багамах

Ураган "Дориан" ослабел до третьей из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

В настоящее время ураган, который по-прежнему представляет серьезную опасность, продолжает бушевать в районе Багамских островов. Скорость порывов ветра составляет 200 км/ч. Центр "Дориана" находится примерно в 160 км от города Уэст-Палм-Бич во Флориде.

По последним данным, жертвами стихии на Багамах стали пять человек.

В Международном комитете Красного Креста (МККК) отметили, что ураган будет иметь "катастрофические последствия" для Багамских островов. К настоящему моменту около 80% жителей острова Абако остались без жилых домов, затоплены дороги. Наблюдаются проблемы с доступом к питьевой воде.

Метеорологи прогнозируют, что ураган вплотную приблизится к побережью Флориды поздно вечером во вторник, а затем будет двигаться в сторону штата Джорджия и Южная Каролина.

В США готовятся к удару стихии и предпринимают меры предосторожности. Ожидается, что в течение вторника будут отменены не менее 1 тыс. авиарейсов, в основном в Международном аэропорту Орландо.

В руководстве центра развлечений Disney World сообщили, что во второй половине дня во вторник закроют четыре своих тематических парка, а также рестораны и магазины. Парки будут закрыты до того момента, пока не будет отменена угроза урагана. Тематический парк Legoland во Флориде также будет закрыт в течение всего вторника.

По прогнозам МККК, помощь после урагана потребуется более 60 тыс. человек в штатах Флорида, Джорджия, Южная Каролина и Северная Каролина.

В этих штатах открыты пункты временного размещения эвакуированных из опасных районов людей, мобилизованы сотни волонтеров.

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Тэги: США, УРАГАН, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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