Кандидат на пост премьера Грузии Гахария получит поддержку парламента - лидер парламентского большинства

Лидер парламентского большинства Грузии Георгий Вольский считает, что парламент поддержит кандидатуру Георгия Гахария на пост премьер-министра, а также предложенные им кадровые изменения в правительстве.
"У Гахария будут в парламенте поддержка и доверие. Будут поддержаны и представленные им кадровые изменения в парламенте", - заявил во вторник журналистам Вольский.
Между тем представители оппозиции считают, что назначение на пост премьера Гахария представляет большую опасность для Грузии.
"Нахождение рядом с Гахария представляет бомбу не только для Иванишвили (Бидзина Иванишвили - председатель правящей партии "Грузинская мечта"), но и для всей Грузии, так как любой его шаг может стать детонатором для серьезных волнений в стране", - заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузии" Акакий Бобохидзе.
Кандидат в премьер-министры Гахария родился в Грузии. В 1994 году закончил исторический факультет Тбилисского государственного университета, после чего продолжил учебу в Московском государственном университете имени Ломоносова по специальности политолог. В 2004 году завершил учебу в Москве в высшей школе бизнеса при этом же университете. Был лектором данного университета. С 2008 по 2013 год занимал должность директора развития бизнеса в компании Lufthansa Service Holding AG. LSG, Frankfurt am Main, Germany GR в странах Восточной Европы, СНГ и Российской Федерации. В 2013 году вернулся в Грузию, заняв должность бизнес-обмудсмена. В 2016 году был назначен на должность министра экономики, а в 2017 году на должность министра внутренних дел и вице-премьера Грузии.
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