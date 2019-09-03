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Регион 03.09.2019 11:40

Кандидат на пост премьера Грузии Гахария получит поддержку парламента - лидер парламентского большинства

Лидер парламентского большинства Грузии Георгий Вольский считает, что парламент поддержит кандидатуру Георгия Гахария на пост премьер-министра, а также предложенные им кадровые изменения в правительстве.

"У Гахария будут в парламенте поддержка и доверие. Будут поддержаны и представленные им кадровые изменения в парламенте", - заявил во вторник журналистам Вольский.

Между тем представители оппозиции считают, что назначение на пост премьера Гахария представляет большую опасность для Грузии.

"Нахождение рядом с Гахария представляет бомбу не только для Иванишвили (Бидзина Иванишвили - председатель правящей партии "Грузинская мечта"), но и для всей Грузии, так как любой его шаг может стать детонатором для серьезных волнений в стране", - заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузии" Акакий Бобохидзе.

Кандидат в премьер-министры Гахария родился в Грузии. В 1994 году закончил исторический факультет Тбилисского государственного университета, после чего продолжил учебу в Московском государственном университете имени Ломоносова по специальности политолог. В 2004 году завершил учебу в Москве в высшей школе бизнеса при этом же университете. Был лектором данного университета. С 2008 по 2013 год занимал должность директора развития бизнеса в компании Lufthansa Service Holding AG. LSG, Frankfurt am Main, Germany GR в странах Восточной Европы, СНГ и Российской Федерации. В 2013 году вернулся в Грузию, заняв должность бизнес-обмудсмена. В 2016 году был назначен на должность министра экономики, а в 2017 году на должность министра внутренних дел и вице-премьера Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРЕМЬЕР, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]