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СНГ 03.09.2019 11:41

Лукашенко призывает объединить усилия всех стран мира в системной борьбе с терроризмом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывает мировое сообщество объединить усилия в системной борьбе с терроризмом и начать широкий международный диалог по данной проблеме.

"Терроризм стал одной из самых мощных и осязаемых угроз глобальной безопасности, который не знает границ - ни государственных, ни моральных. Его жертвы - обычные люди, среди которых старики, женщины и дети. Его методы - жестоки и бесчеловечны", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня.

По его словам, "используемые в подготовке террористических атак технологии развиваются со скоростью мирового информационного и технологического прогресса".

"И это - беспрецедентный вызов современному обществу. Вызов, с которым не справиться в одиночку даже самым могущественным государствам, каким бы силовым потенциалом и передовыми разработками они ни обладали", - убежден президент Белоруссии.

"Пришло время всем странам мира объединить усилия в системной борьбе с террористами и их пособниками, начать широкий международный диалог. Необходимость в совместной координации усилий, думаю, очевидна для всех, прежде всего для профессионалов, присутствующих в этом зале", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что "безусловно, главенствующая роль в этой миссии принадлежит Организации Объединенных Наций".

"Убежден, что создание сплоченного антитеррористического фронта силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС и иных международных организаций - единственно верный способ мощно и эффективно противостоять данной угрозе", - сказал он.

Он подчеркнул, что Минск продолжает поддерживать все инициативы в рамках ООН. "Мы укрепляем партнерские связи в сфере антитеррора, участвуем в обмене специализированной информацией и передовым опытом, в формировании сети координаторов по борьбе с терроризмом", - заявил Лукашенко. Однако, по его словам, "масштаб террористической активности сегодня требует выйти за рамки одной организации".

Президент отметил, что "идея объединить два региона - ОБСЕ и АСЕАН под эгидой контртеррористической конференции в Минске также актуальна и своевременна".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АНТИТЕРРОР, МИР, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]