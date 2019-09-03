Лукашенко призывает объединить усилия всех стран мира в системной борьбе с терроризмом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывает мировое сообщество объединить усилия в системной борьбе с терроризмом и начать широкий международный диалог по данной проблеме.
"Терроризм стал одной из самых мощных и осязаемых угроз глобальной безопасности, который не знает границ - ни государственных, ни моральных. Его жертвы - обычные люди, среди которых старики, женщины и дети. Его методы - жестоки и бесчеловечны", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня.
По его словам, "используемые в подготовке террористических атак технологии развиваются со скоростью мирового информационного и технологического прогресса".
"И это - беспрецедентный вызов современному обществу. Вызов, с которым не справиться в одиночку даже самым могущественным государствам, каким бы силовым потенциалом и передовыми разработками они ни обладали", - убежден президент Белоруссии.
"Пришло время всем странам мира объединить усилия в системной борьбе с террористами и их пособниками, начать широкий международный диалог. Необходимость в совместной координации усилий, думаю, очевидна для всех, прежде всего для профессионалов, присутствующих в этом зале", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что "безусловно, главенствующая роль в этой миссии принадлежит Организации Объединенных Наций".
"Убежден, что создание сплоченного антитеррористического фронта силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС и иных международных организаций - единственно верный способ мощно и эффективно противостоять данной угрозе", - сказал он.
Он подчеркнул, что Минск продолжает поддерживать все инициативы в рамках ООН. "Мы укрепляем партнерские связи в сфере антитеррора, участвуем в обмене специализированной информацией и передовым опытом, в формировании сети координаторов по борьбе с терроризмом", - заявил Лукашенко. Однако, по его словам, "масштаб террористической активности сегодня требует выйти за рамки одной организации".
Президент отметил, что "идея объединить два региона - ОБСЕ и АСЕАН под эгидой контртеррористической конференции в Минске также актуальна и своевременна".
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