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Финансы 03.09.2019 11:44

Kapital Bank открыл специальное отделение для предпринимателей в ТЦ Бина

Азербайджанский Kapital Bank в развития сферы малого и среднего предпринимательства открыл новое отделение "Локбатан" в торговом центре "Бина".

«В отделении будут доступны многие банковские операции как для малых и средних предпринимателей, так и для физических лиц», - отмечается в сообщении банка.

Отделение "Локбатан" предлагает предпринимателям расчетно-кассовые операции, зарплатные проекты, вклады, бизнес карты, обмен валюты, установка смарт-касс, интегрированных с POS и ряд других банковских услуг для облегчения финансовой доступности.

Отделение "Локбатан" является 7-ым по счету специальным отделом обслуживания и 5-ым специальным пунктом продаж Kapital Bank для малых и средних предпринимателей и корпоративных клиентов.

«Kapital Bank» является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в пятерку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,87%) и физические лица (0,13%).

Kapital Bank оказывает услуги населению в 100 филиалах и 13 отделениях.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНК, ОТДЕЛЕНИЕ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]