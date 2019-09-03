Kapital Bank открыл специальное отделение для предпринимателей в ТЦ Бина

Азербайджанский Kapital Bank в развития сферы малого и среднего предпринимательства открыл новое отделение "Локбатан" в торговом центре "Бина".

«В отделении будут доступны многие банковские операции как для малых и средних предпринимателей, так и для физических лиц», - отмечается в сообщении банка.

Отделение "Локбатан" предлагает предпринимателям расчетно-кассовые операции, зарплатные проекты, вклады, бизнес карты, обмен валюты, установка смарт-касс, интегрированных с POS и ряд других банковских услуг для облегчения финансовой доступности.

Отделение "Локбатан" является 7-ым по счету специальным отделом обслуживания и 5-ым специальным пунктом продаж Kapital Bank для малых и средних предпринимателей и корпоративных клиентов.

«Kapital Bank» является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в пятерку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,87%) и физические лица (0,13%).

Kapital Bank оказывает услуги населению в 100 филиалах и 13 отделениях.

А.Мамедов