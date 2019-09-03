Патрушев 4 сентября посетит Азербайджан

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в ходе визита в Баку 4 сентября встретится со своим азербайджанским коллегой Рамилем Усубовым, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СБ РФ во вторник.

"Патрушев проведет российско-азербайджанские консультации по безопасности с Секретарем Совета Безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым и представителями ряда министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении.