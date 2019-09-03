Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего из этой страны потока оружия.

"Мы вынуждены были со своими братьями, близким людьми (с Украиной - ИФ) полностью закрыть границу наглухо, еще больше чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один", - заявил Лукашенко, выступая во вторник в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня.

По его словам, белорусская сторона была вынуждена радикально усилить пограничный контроль с Украиной из-за потока оружия из этой страны. "Хлынул поток оружия. Ну, а там где оружие в руках у обычных людей и особенно ... националистически настроенных - жди терроризма", - сказал президент.

Он считает, что усиление контроля на границе с Украиной это "самое страшное... и сейчас продолжается".

Лукашенко подчеркнул, что конфликт в Донбассе не прекращается, потому что в нем "кто-то" заинтересован.

"Почему не прекратили этот конфликт? Почти 5 лет прошло. Потому что это кому-то надо", - сказал президент.

По его словам, когда начался конфликт на Украине, "один из высокопоставленных чиновников (не буду называть фамилию) позвонил и поинтересовался, что будем делать, какая точка зрения у Беларуси".

"Я не хотел вмешиваться, зная что происходит и что стало причиной этого", -пояснил глава государства.

Вместе с тем, по словам Лукашенко, он направил план конкретных действий и мероприятий. "Если вы отвергнете этот план, где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь, то значит, Европа не хочет, чтобы этот конфликт устаканился. И что вы думаете? Цивилизованная Европа отвергла этот план, даже в деталях. И начали бороться за Донбасс, за Крым, нормандские форматы", - отметил президент.