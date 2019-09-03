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СНГ 03.09.2019 14:19

В Белоруссии нет системных причин для экстремизма - Лукашенко

В Белоруссии отсутствуют системные причины для экстремистской деятельности, однако высокая интеграция населения в глобальное медиапространство способствует созданию определенных рисков, отмечает президент страны Александр Лукашенко.

"В Беларуси, к счастью, нет системных причин для экстремистской деятельности, основанной на религиозной, этнической или социальной нетерпимости. Но высокая степень интегрированности населения в глобальное медиапространство, а также транзитный статус страны создают для нас определенные риски", - заявил Лукашенко на международной антитеррористической конференции высокого уровня в Минске во вторник.

Он отметил, что, находясь в центре Европы, Белоруссия "служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков в пассажирских и миграционных потоках".

"Этому способствует развитая пограничная инфраструктура, многоуровневая система обеспечения безопасности, успешный опыт сотрудничества с компетентными органами других государств и профильными международными организациями", - добавил Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТЕРРОРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]