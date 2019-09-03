Ответственные страны должны декларировать неразмещение ракет средней и меньшей дальности в Европе - Лукашенко

Белоруссия не планирует выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, призывает ответственные страны декларировать неразмещение подобных ракет в Европе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Беларусь являлась полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мы не выходили из него и не намерены производить или размещать такие ракеты, если они не будут угрожать нашей безопасности", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня.

Президент подчеркнул, что "декларация ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе могла бы стать подлинным вкладом в укрепление безопасности".

Лукашенко отметил: "Мы не идеалисты и видим все сложности, с которыми может столкнуться эта инициатива в условиях существующих противоречий".

Вместе с тем, продолжил он, и Договор о нераспространении ядерного оружия, и глобальные запреты других видов оружия массового уничтожения тоже когда-то казались невозможными.

"Убежден, что совместные действия по сохранению достижений Договора о ракетах средней и меньшей дальности на нашем континенте стали бы важным шагом в глобальном диалоге по восстановлению доверия", - добавил президент Белоруссии.

Лукашенко также отметил, что прекращение действия ДРСМД ведет к реальной возможности появления этих вооружений в Европе. "Это прямой путь к росту напряженности на континенте и новому витку гонки вооружений", - сказал глава государства.

При этом он заметил, что в "некоторых странах настолько формируют этот процесс, что во время испытания нового оружия десятками-сотнями гибнут люди".

Лукашенко также заявил, что Белоруссия для восстановления доверия последовательно и настойчиво продвигает идею о необходимости возобновления широкого международного диалога - как на региональном, так и на глобальном уровне.

"Без всеобщей готовности к новому переговорному процессу, который бы стабилизировал международные отношения, мы не можем гарантировать безопасность своим народам и странами", - резюмировал глава государства.