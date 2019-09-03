Монголия нацелена на заключение с ЕАЭС соглашения о свободной торговле - президент

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга заявил о стремлении заключить с Евразийским экономическим союзом соглашение о свободной торговле.
"Мы считаем важным заключить соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом и надеемся, что Россия нас поддержит", - сказал Баттулга во вторник в ходе совместного заявления с президентом России Владимиром Путиным по итогам российско-монгольских переговоров.
Он предложил для расширения рамок российско-монгольского экономического сотрудничества определить приоритетные направления российских инвестиций, принять меры по увеличению объемов экспорта Монголии в Россию.
Баттулга выразил благодарность за то, что Россия открыла торговое представительство в Монголии. По его словам, в недалеком будущем Монголия откроет свое торгпредство во Владивостоке.
Баттулга сообщил, что в ходе визита Путина в Монголию было подписано 10 межправительственных и межведомственных документов, которые окажут влияние на развитие двухсторонних отношений.
Касаясь российско-монгольского военно-технического сотрудничества, Баттулга сказал, что оно успешно развивается, особо отметив возобновление межправительственного соглашения об оказании безвозмездной военно-технической помощи Монголии.
"Приятно отметить, что мы обновили протокол о продлении срока межправительственного соглашения об оказании безвозмездной военно-технической помощи от 2004 года", - сказал президент Монголии.
Со своей стороны президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия "приветствует стремление Монголии налаживать более тесные рабочие контакты с Евразийским экономическим союзом".
"Считаем, что такое сотрудничество окажет положительное влияние на торгово-инвестиционные связи между нашими странами", - сказал он.
Патрушев 4 сентября посетит Азербайджан
Баку восстановит контроль над Карабахом и прилегающими территориями – МИД Азербайджана
ОБСЕ проведет в среду мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
Белоруссия представила в МАГАТЭ очередной доклад о выполнении конвенции о ядерной безопасности
Азерэнержи в январе-августе увеличило выработку электроэнергии на 5,1%
МБА разместил депозит в ЦБ Азербайджана на сумму 2,86 млрд манатов
Таможенники Азербайджана пресекли попытку незаконного вывоза в Туркменистан валюты и драгоценностей
Власти Израиля планируют увеличить турпоток до 5 млн человек до конца 2020 года
Суд в Бишкеке арестовал имущество мечети, построенной на средства экс-президента Атамбаева - Генпрокуратура
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Банк Республика порадовал школьников в посёлке Горадиз
В Доме Дружбы народов РТ азербайджанский публицист презентовал книгу о Габдулле Тукае
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД