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СНГ 03.09.2019 14:45

Монголия нацелена на заключение с ЕАЭС соглашения о свободной торговле - президент

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга заявил о стремлении заключить с Евразийским экономическим союзом соглашение о свободной торговле.

"Мы считаем важным заключить соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом и надеемся, что Россия нас поддержит", - сказал Баттулга во вторник в ходе совместного заявления с президентом России Владимиром Путиным по итогам российско-монгольских переговоров.

Он предложил для расширения рамок российско-монгольского экономического сотрудничества определить приоритетные направления российских инвестиций, принять меры по увеличению объемов экспорта Монголии в Россию.

Баттулга выразил благодарность за то, что Россия открыла торговое представительство в Монголии. По его словам, в недалеком будущем Монголия откроет свое торгпредство во Владивостоке.

Баттулга сообщил, что в ходе визита Путина в Монголию было подписано 10 межправительственных и межведомственных документов, которые окажут влияние на развитие двухсторонних отношений.

Касаясь российско-монгольского военно-технического сотрудничества, Баттулга сказал, что оно успешно развивается, особо отметив возобновление межправительственного соглашения об оказании безвозмездной военно-технической помощи Монголии.

"Приятно отметить, что мы обновили протокол о продлении срока межправительственного соглашения об оказании безвозмездной военно-технической помощи от 2004 года", - сказал президент Монголии.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия "приветствует стремление Монголии налаживать более тесные рабочие контакты с Евразийским экономическим союзом".

"Считаем, что такое сотрудничество окажет положительное влияние на торгово-инвестиционные связи между нашими странами", - сказал он.

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Тэги: МОНГОЛИЯ, ЕАЭС, ТОРГОВЛЯ, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]