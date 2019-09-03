Монголия нацелена на заключение с ЕАЭС соглашения о свободной торговле - президент

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга заявил о стремлении заключить с Евразийским экономическим союзом соглашение о свободной торговле.

"Мы считаем важным заключить соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом и надеемся, что Россия нас поддержит", - сказал Баттулга во вторник в ходе совместного заявления с президентом России Владимиром Путиным по итогам российско-монгольских переговоров.

Он предложил для расширения рамок российско-монгольского экономического сотрудничества определить приоритетные направления российских инвестиций, принять меры по увеличению объемов экспорта Монголии в Россию.

Баттулга выразил благодарность за то, что Россия открыла торговое представительство в Монголии. По его словам, в недалеком будущем Монголия откроет свое торгпредство во Владивостоке.

Баттулга сообщил, что в ходе визита Путина в Монголию было подписано 10 межправительственных и межведомственных документов, которые окажут влияние на развитие двухсторонних отношений.

Касаясь российско-монгольского военно-технического сотрудничества, Баттулга сказал, что оно успешно развивается, особо отметив возобновление межправительственного соглашения об оказании безвозмездной военно-технической помощи Монголии.

"Приятно отметить, что мы обновили протокол о продлении срока межправительственного соглашения об оказании безвозмездной военно-технической помощи от 2004 года", - сказал президент Монголии.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия "приветствует стремление Монголии налаживать более тесные рабочие контакты с Евразийским экономическим союзом".

"Считаем, что такое сотрудничество окажет положительное влияние на торгово-инвестиционные связи между нашими странами", - сказал он.