Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8597 RUR   0.0255 GBR   2.0465 TRY   0.2925

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.02 -0.08 Brent 58.66 -0.59

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.09.2019 12:07

Афганские полицейские помогли 400 иностранцам, оказавшимся близ места теракта

Сотрудники полиции Афганистана вывезли 400 иностранцев из района Кабула, в котором произошел кровопролитный теракт, сообщает во вторник телеканал Tolo News.

Он не дает информации о гражданстве этих людей.

В понедельник вечером взрыв был осуществлен в районе Кабула "Грин Вилидж", где проживают иностранные специалисты, работающие в Афганистане. Также там расположены офисы компаний.

По сообщению телеканала, после теракта группа афганских жителей проникла на территорию "Грин Вилидж" и подожгла в нем ряд зданий. Участники этой акции объяснили, что добиваются того, чтобы периодически становящийся мишенью террористов район перенесли в другое место.

Ранее сообщалось, что взрыв привел к гибели 16 человек, 115 ранены. Представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими уточнил, что талибами , которые взяли на себя ответственность за взрыв, было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в тракторе. При этом в администрации "Грин Вилидж" озвучивали версию о том, что речь шла не о теракте, а о взрыве бензовоза.

Представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил в Twitter, что целью атаки были "иностранные захватчики".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, ИНОСТРАНЦЫ


Похожие новости


Число жертв взрыва на свадьбе в Афганистане возросло до 80 Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до восьми человек В Кабуле подорван автобус, есть пострадавшие Жертвами взрыва в Кабуле стали шесть человек Священник погиб, 16 человек получили ранения при взрыве в мечети в Кабуле В Кабуле прогремел мощный взрыв - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]