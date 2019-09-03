Афганские полицейские помогли 400 иностранцам, оказавшимся близ места теракта

Сотрудники полиции Афганистана вывезли 400 иностранцев из района Кабула, в котором произошел кровопролитный теракт, сообщает во вторник телеканал Tolo News.
Он не дает информации о гражданстве этих людей.
В понедельник вечером взрыв был осуществлен в районе Кабула "Грин Вилидж", где проживают иностранные специалисты, работающие в Афганистане. Также там расположены офисы компаний.
По сообщению телеканала, после теракта группа афганских жителей проникла на территорию "Грин Вилидж" и подожгла в нем ряд зданий. Участники этой акции объяснили, что добиваются того, чтобы периодически становящийся мишенью террористов район перенесли в другое место.
Ранее сообщалось, что взрыв привел к гибели 16 человек, 115 ранены. Представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими уточнил, что талибами , которые взяли на себя ответственность за взрыв, было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в тракторе. При этом в администрации "Грин Вилидж" озвучивали версию о том, что речь шла не о теракте, а о взрыве бензовоза.
Представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил в Twitter, что целью атаки были "иностранные захватчики".
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