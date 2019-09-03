Джонсон перед ключевым голосованием в парламенте подтверждает намерение реализовать Brexit к 31 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник подтвердил намерение вывести страну из Европейского Союза в запланированный срок - 31 октября 2019 года.
"Мы покинем ЕС 31 октября, будем инвестировать больше средств в нашу систему здравоохранения и бороться против преступности и насилия", - написал он в "Твиттере".
Он добавил, что привержен к тому, чтобы "повести страну вперед и вывести Британию из ЕС" 31 октября 2019 года.
Во вторник британские депутаты выходят после летних каникул. Заседание палате общин запланирована на 14.30 по местному времени (17.30 ).
Ожидается, что парламентарии, выступающие против "жесткого" Brexit - без соглашения Лондона и Брюсселя, именно во вторник вынесут на рассмотрение парламента законопроект, направленный на то, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без регламентирующего этот процесс двустороннего соглашения.
По информации британских СМИ, в частности, депутаты предлагают перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года, чтобы избежать "жесткий" сценарий развития событий.
В свою очередь глава оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин назвал нынешнюю неделю решающей, чтобы положить конец вероятным намерениям британского правительства вывести Соединенное Королевство из ЕС без соглашения с Брюсселем.
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