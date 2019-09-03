Латвия приступила к уничтожению двух тонн кокаина, обнаруженного в морском контейнере в начале года

В Латвии начата "утилизация" изъятого в начале года в Кокнесе крупного груза кокаина, сообщил начальник государственной полиции Интс Кюзис.

"В настоящее время по делу к ответственности привлечено десять человек, а еще несколько лиц объявлены в розыск", - сказал он в передаче "900 секунд" на телеканале LNT.

Кюзис не уточнил, каким образом кокаин уничтожается, но подчеркнул, что расследование уголовного дела продвигается и полиция "уже довольно много выяснила".

Как сообщалось, 8 января этого года госполиция Латвии в сотрудничестве с правоохранительными органами США и антитеррористическим подразделением "Омега" задержала в Кокнесском крае груз из 42 картонных ящиков, отправленных из Эквадора. В ящиках было 2195 брикетов кокаина с логотипами "TNT", "Badboys", "Gold" и изображением дельфина. Каждый брикет содержал по 1000 граммов наркотического вещества.

Полиция Эквадора заявила, что найденные в Кокнесе 2 тонны кокаина были ввезены в Европу в морском контейнере, в сопроводительных документах к которому было указано, что груз состоит из продуктов питания.

Ферма в Кокнесском крае служила своего рода центром логистики для дальнейшего распространения наркотиков в Европе. В результате оперативной деятельности в Латвии были задержаны пять человек. Стали известны имена некоторых задержанных - это Андрис и Эдгар Элстсы и бывший полицейский Агрис Вайводс.

Передача "Ничего личного" на телеканале TV3 ранее сообщила, что полиция по этому делу провела обыск также в офисе принадлежащей фирме "JS Products".