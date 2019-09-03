Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8597 RUR   0.0255 GBR   2.0465 TRY   0.2925

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.02 -0.08 Brent 58.66 -0.59

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.09.2019 12:19

Латвия приступила к уничтожению двух тонн кокаина, обнаруженного в морском контейнере в начале года

В Латвии начата "утилизация" изъятого в начале года в Кокнесе крупного груза кокаина, сообщил начальник государственной полиции Интс Кюзис.

"В настоящее время по делу к ответственности привлечено десять человек, а еще несколько лиц объявлены в розыск", - сказал он в передаче "900 секунд" на телеканале LNT.

Кюзис не уточнил, каким образом кокаин уничтожается, но подчеркнул, что расследование уголовного дела продвигается и полиция "уже довольно много выяснила".

Как сообщалось, 8 января этого года госполиция Латвии в сотрудничестве с правоохранительными органами США и антитеррористическим подразделением "Омега" задержала в Кокнесском крае груз из 42 картонных ящиков, отправленных из Эквадора. В ящиках было 2195 брикетов кокаина с логотипами "TNT", "Badboys", "Gold" и изображением дельфина. Каждый брикет содержал по 1000 граммов наркотического вещества.

Полиция Эквадора заявила, что найденные в Кокнесе 2 тонны кокаина были ввезены в Европу в морском контейнере, в сопроводительных документах к которому было указано, что груз состоит из продуктов питания.

Ферма в Кокнесском крае служила своего рода центром логистики для дальнейшего распространения наркотиков в Европе. В результате оперативной деятельности в Латвии были задержаны пять человек. Стали известны имена некоторых задержанных - это Андрис и Эдгар Элстсы и бывший полицейский Агрис Вайводс.

Передача "Ничего личного" на телеканале TV3 ранее сообщила, что полиция по этому делу провела обыск также в офисе принадлежащей фирме "JS Products".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛАТВИЯ, РИГА, КОКАИН, УНИЧТОЖЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]