СК Baki Sigorta сократила в I полугодии чистую прибыль в 13,4 раза

Чистая прибыль страховой компании «Baki Sigorta» по итогам первого полугодия 2019 года составила 22 тыс. 312,02 манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в СК.
Как сообщалось ранее, чистая прибыль «Baki Sigorta» по итогам первого полугодия 2018 года составила 298 тыс. 900,22 манатов. Таким образом, компания сократила в отчетный период чистую прибыль в 13,4 раза.
Согласно финансовой отчетности компании, подтвержденной аудиторским заключением, за первое полугодие 2019 года доходы Baki Sigorta составили 858 тыс. 11,75 манат. В том числе страховые премии составили 522 тыс. 505,86 манатов, инвестиционные доходы – 399 тыс. 765,36 манатов. Отрицательный показатель чистых страховых резервов составил 171 тыс. 539,49 манатов. Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.
Расходы компании за отчетный период составили 830 тыс. 121,72 манатов. В том числе страховые выплаты составили 135 тыс. 282,34 манатов, риски, переданные на перестрахование – 78 тыс. 45,86 манатов, расходы на ведение страхового дела – 573 тыс. 176,86 манатов, остальные расходы составили другие статьи.
Доналоговая прибыль Baki Sigorta по итогам января-июня составила 27 тыс. 890,03 манатов, выплаты по налогу на прибыль - 5 тыс. 578,01 манатов.
В первом полугодии активы компании выросли на 1,7% - до 10 млн 731 тыс. 18,84 манатов, обязательства – на 12,1% – до 1 млн 430 тыс. 655,46 манатов, капитал – на 0,2% - до 9 млн 300 тыс. 363,38 манатов.
В первом полугодии 2019 года объем депозитов компании, размещенных в банках, увеличился на 12,1% - до 5 млн 120,64 тыс. манатов.
СК Baki Sigorta приступила к деятельности с 1 октября 2007 года. Акционерами Baki Sigorta являются 5 юридических и 2 физических лица. Уставный капитал компании равен 8 млн 925 тыс. 439,65 манатов.
А.Мамедов
Патрушев 4 сентября посетит Азербайджан
Баку восстановит контроль над Карабахом и прилегающими территориями – МИД Азербайджана
ОБСЕ проведет в среду мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
Таможенники Азербайджана пресекли попытку незаконного вывоза в Туркменистан валюты и драгоценностей
Власти Израиля планируют увеличить турпоток до 5 млн человек до конца 2020 года
Суд в Бишкеке арестовал имущество мечети, построенной на средства экс-президента Атамбаева - Генпрокуратура
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
ОБСЕ может всегда опереться на Белоруссию в вопросе укрепления региональной безопасности - Лукашенко
Зеленский: депутаты украинской Рады не будут нести ответственность за политические решения
В "Движении пять звезд" на онлайн-голосовании решают, нужно ли им формировать новое правительство Италии
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Банк Республика порадовал школьников в посёлке Горадиз
В Доме Дружбы народов РТ азербайджанский публицист презентовал книгу о Габдулле Тукае
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД