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Финансы 03.09.2019 12:33

СК Baki Sigorta сократила в I полугодии чистую прибыль в 13,4 раза

Чистая прибыль страховой компании «Baki Sigorta» по итогам первого полугодия 2019 года составила 22 тыс. 312,02 манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в СК.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль «Baki Sigorta» по итогам первого полугодия 2018 года составила 298 тыс. 900,22 манатов. Таким образом, компания сократила в отчетный период чистую прибыль в 13,4 раза.

Согласно финансовой отчетности компании, подтвержденной аудиторским заключением, за первое полугодие 2019 года доходы Baki Sigorta составили 858 тыс. 11,75 манат. В том числе страховые премии составили 522 тыс. 505,86 манатов, инвестиционные доходы – 399 тыс. 765,36 манатов. Отрицательный показатель чистых страховых резервов составил 171 тыс. 539,49 манатов. Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.

Расходы компании за отчетный период составили 830 тыс. 121,72 манатов. В том числе страховые выплаты составили 135 тыс. 282,34 манатов, риски, переданные на перестрахование – 78 тыс. 45,86 манатов, расходы на ведение страхового дела – 573 тыс. 176,86 манатов, остальные расходы составили другие статьи.

Доналоговая прибыль Baki Sigorta по итогам января-июня составила 27 тыс. 890,03 манатов, выплаты по налогу на прибыль - 5 тыс. 578,01 манатов.

В первом полугодии активы компании выросли на 1,7% - до 10 млн 731 тыс. 18,84 манатов, обязательства – на 12,1% – до 1 млн 430 тыс. 655,46 манатов, капитал – на 0,2% - до 9 млн 300 тыс. 363,38 манатов.

В первом полугодии 2019 года объем депозитов компании, размещенных в банках, увеличился на 12,1% - до 5 млн 120,64 тыс. манатов.

СК Baki Sigorta приступила к деятельности с 1 октября 2007 года. Акционерами Baki Sigorta являются 5 юридических и 2 физических лица. Уставный капитал компании равен 8 млн 925 тыс. 439,65 манатов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СТРАХОВЩИК, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]