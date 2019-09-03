Зеленский: депутаты украинской Рады не будут нести ответственность за политические решения

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что после снятия неприкосновенности у народных депутатов Украины сохранится индемнитет, и они не будут нести ответственность за политические решения.
"Я хочу в очередной раз развеять все мифы и все политические манипуляции. У депутатов сохраняется индемнитет. Они не будут нести ответственность за политические решения, голосования или любые политические и публичные выступления", - сказал он, выступая во вторник с трибуны Верховной Рады во время рассмотрения данного вопроса.
Зеленский указал, что неприкосновенность не должна распространяться на привлечение депутата к уголовной ответственности.
"Простите, если депутат сбивает человека, или "крышует" добычу янтаря, или совершает любое другое уголовное преступление, он должен нести ответственность", - подчеркнул он.
Зеленский обратился к депутатам Верховной Рады с призывом просто сделать то, что они обещали долгие годы украинцам. "Снятие неприкосновенности требуют сейчас 90% граждан Украины, и я очень не советую вам проверять достоверность этой цифры вживую, и смотреть, сколько именно из них завтра придет под стены Верховной Рады Украины. Я верю в вас, я верю в партию "Слуга народа", и я верю в каждую партию 9-го созыва", - добавил он.
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