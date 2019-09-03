США могут вывести 5 тыс. военнослужащих со своих баз в Афганистане - спецпредставитель Халилзад

США согласились вывести 5 тысяч своих военных с пяти баз в Афганистане в течение 135 дней, если ситуация в стране будет развиваться в соответствии с проектом соглашения, достигнутого с движением "Талибан" , сообщил в интервью афганскому телевидению TOLOnews спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"Уровень насилия в районах, откуда США выведут войска, существенно сократится", - отметил Халилзад.

По его словам, в рамках договоренностей с талибами, на первом этапе сокращение насилия будет наблюдаться в провинциях Кабул и Парван, где находится авиабаза Баграм.

Сейчас в Афганистане насчитывается порядка 14 тыс. американских военных. Американские власти говорили о стремлении сократить контингент до 8,6 тыс.

Спецпредставитель США сообщил, что американская сторона арендовала пять баз у правительства Афганистана и намерена вернуть их Кабулу.

Проект американо-талибского соглашения был достигнут в конце прошлой недели по итогам девятого раунда переговоров Халилзада с делегацией радикального движения в столице Катара Дохе.

В минувшие выходные американский дипломат детально ознакомил с текстом проекта афганское руководство.