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Дальнее зарубежье 03.09.2019 12:36

США могут вывести 5 тыс. военнослужащих со своих баз в Афганистане - спецпредставитель Халилзад

США согласились вывести 5 тысяч своих военных с пяти баз в Афганистане в течение 135 дней, если ситуация в стране будет развиваться в соответствии с проектом соглашения, достигнутого с движением "Талибан" , сообщил в интервью афганскому телевидению TOLOnews спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"Уровень насилия в районах, откуда США выведут войска, существенно сократится", - отметил Халилзад.

По его словам, в рамках договоренностей с талибами, на первом этапе сокращение насилия будет наблюдаться в провинциях Кабул и Парван, где находится авиабаза Баграм.

Сейчас в Афганистане насчитывается порядка 14 тыс. американских военных. Американские власти говорили о стремлении сократить контингент до 8,6 тыс.

Спецпредставитель США сообщил, что американская сторона арендовала пять баз у правительства Афганистана и намерена вернуть их Кабулу.

Проект американо-талибского соглашения был достигнут в конце прошлой недели по итогам девятого раунда переговоров Халилзада с делегацией радикального движения в столице Катара Дохе.

В минувшие выходные американский дипломат детально ознакомил с текстом проекта афганское руководство.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ВЫВОД, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]