Страны СНГ выступают за укрепление международного партнерства для борьбы с терроризмом - Лебедев

Страны СНГ выступают за укрепление широкого международного партнерства для борьбы с терроризмом при центральной координирующей роли ООН, заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев в Минске во вторник.
"Страны Содружества рассматривают борьбу с терроризмом во всех его проявлениях как одну из важнейших задач в плане обеспечения своей национальной безопасности. При этом мы здесь выступаем за укрепление широкого международного партнерства при центральной координирующей роли ООН", - сказал Лебедев на международной антитеррористической конференции высокого уровня.
Он обратил внимание, что деятельность СНГ в противодействии терроризму базируется на солидной нормативной правовой базе и согласованной системе сотрудничестве компетентных органов.
"Страны Содружества уделяют значительное внимание практическому применению инновационных подходов и новых технологий в совместной антитеррористической деятельности. Мы в рамках СНГ осуществляем также взаимодействие в сфере разработки, производства и поставок современных видов технических средств и оборудования для борьбы с терроризмом", - сказал он.
В то же время, как заметил глава Исполкома СНГ, по мере того, как новые технологии становятся все боле совершенными и доступными, международные террористические организации их адаптируют и задействуют для планирования и подготовки и проведения своих смертоносных атак. "Сегодня наблюдается стремительный рост использования террористами новейших информационных систем, при помощи которых осуществляется вербовочная деятельность, создаются новые и пробуждаются так называемые спящие ячейки, организуется сбор финансовых средств, формируются свои киберподразделения", - констатировал он.
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