Спецпредставитель США по Афганистану не исключает начала межафганских мирных переговоров до президентских выборов в этой стране

Межафганские мирные переговоры могут начаться еще до президентских выборов в Афганистане, заявил в интервью афганскому телевидению TOLOnews спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Президентские выборы дважды переносились и сейчас намечены на 28 сентября. Радикальное движение "Талибан" заявило о намерении сорвать их.

Спецпредставитель США сообщил, что ряд стран, включая Норвегию, которая рассматривается как возможное место проведения межафганских переговоров, выразил готовность оказать содействие этом процессу. В их числе - Индонезия и Германия, а также ООН.