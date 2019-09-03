Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8597 RUR   0.0255 GBR   2.0465 TRY   0.2925

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.02 -0.08 Brent 58.66 -0.59

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.09.2019 12:54

Спецпредставитель США по Афганистану не исключает начала межафганских мирных переговоров до президентских выборов в этой стране

Межафганские мирные переговоры могут начаться еще до президентских выборов в Афганистане, заявил в интервью афганскому телевидению TOLOnews спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Президентские выборы дважды переносились и сейчас намечены на 28 сентября. Радикальное движение "Талибан" заявило о намерении сорвать их.

Спецпредставитель США сообщил, что ряд стран, включая Норвегию, которая рассматривается как возможное место проведения межафганских переговоров, выразил готовность оказать содействие этом процессу. В их числе - Индонезия и Германия, а также ООН.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, АФГАНИСТАН, ПЕРЕГОВОРЫ, ВЫБОРЫ


Похожие новости


США могут вывести 5 тыс. военнослужащих со своих баз в Афганистане - спецпредставитель Халилзад В Иране были бы рады уходу США из Афганистана - Зариф В Афганистане погибли двое американских военных - Миссия НАТО Трамп заявил, что мог бы выиграть войну в Афганистане за неделю Болтон отметил важную роль Узбекистана в интеграции Афганистана в центральноазиатский регион США решительно осуждают теракт в Кабуле - Белый дом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]