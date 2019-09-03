В Армении предоставили статус беженца гражданину РФ в связи с преследованием по политическим мотивам

Власти Армении предоставили статус беженца российскому общественно-политическому деятелю Виталию Шишкину.

"Я благодарен Армении за предоставление статуса беженца как политику, который преследуется в России по политическим мотивам", - написал Шишкин на своей странице в "Фейсбуке", выложив также фотографии в Ереване.

В государственной миграционной службе Армении "Интерфаксу" заявили, что не предоставляют личные данные и не могут выступить с комментарием, при этом посоветовав основываться на заявлении Шишкина в соцсети.

Шишкин является руководителем организаций "Международный благотворительный фонд помощи детям политзаключенных" и "Международный общественный комитет "Нет - беззаконию, пыткам и рабству"".