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Регион 03.09.2019 12:58

В Армении предоставили статус беженца гражданину РФ в связи с преследованием по политическим мотивам

Власти Армении предоставили статус беженца российскому общественно-политическому деятелю Виталию Шишкину.

"Я благодарен Армении за предоставление статуса беженца как политику, который преследуется в России по политическим мотивам", - написал Шишкин на своей странице в "Фейсбуке", выложив также фотографии в Ереване.

В государственной миграционной службе Армении "Интерфаксу" заявили, что не предоставляют личные данные и не могут выступить с комментарием, при этом посоветовав основываться на заявлении Шишкина в соцсети.

Шишкин является руководителем организаций "Международный благотворительный фонд помощи детям политзаключенных" и "Международный общественный комитет "Нет - беззаконию, пыткам и рабству"".

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, БЕЖЕНЕЦ, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]