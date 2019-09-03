Парламент Украины окончательно одобрил лишение депутатов неприкосновенности

Верховная Рада Украины проголосовала за окончательное одобрение (в целом) законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрено лишение народных депутатов неприкосновенности с 2020 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение проголосовали 373 народных депутатов на пленарном заседании парламента во вторник. Для окончательного одобрения конституционных изменений, согласно процедуре, необходимо было минимум 300 голосов.

"За" проголосовали 252 депутата фракции "Слуга народа", 24 - фракции "Евросолидарность", 23 - фракции "Батькивщина", 22 - группы "За будущее", 19 - фракции "Голос". Еще 33 голоса "за" дали внефракционные депутаты.

Все 27 членов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" не голосовали.

Законом из статьи 80 Конституции исключается положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также то, что им гарантируется неприкосновенность.

В этой статье останется лишь норма о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Верховная Рада 9-го созыва на первой сессии в ночь на 30 августа предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов.