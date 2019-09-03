Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8597 RUR   0.0255 GBR   2.0465 TRY   0.2925

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.02 -0.08 Brent 58.66 -0.59

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 03.09.2019 13:01

Парламент Украины окончательно одобрил лишение депутатов неприкосновенности

Верховная Рада Украины проголосовала за окончательное одобрение (в целом) законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрено лишение народных депутатов неприкосновенности с 2020 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение проголосовали 373 народных депутатов на пленарном заседании парламента во вторник. Для окончательного одобрения конституционных изменений, согласно процедуре, необходимо было минимум 300 голосов.

"За" проголосовали 252 депутата фракции "Слуга народа", 24 - фракции "Евросолидарность", 23 - фракции "Батькивщина", 22 - группы "За будущее", 19 - фракции "Голос". Еще 33 голоса "за" дали внефракционные депутаты.

Все 27 членов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" не голосовали.

Законом из статьи 80 Конституции исключается положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также то, что им гарантируется неприкосновенность.

В этой статье останется лишь норма о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Верховная Рада 9-го созыва на первой сессии в ночь на 30 августа предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ДЕПУТАТЫ, ИММУНИТЕТ


Похожие новости


Украинская Рада включила в повестку дня и направила в КС законопроект об отмене депутатской неприкосновенности Парламент Украины рассматривает законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности Порошенко предложил с 2020 года отменить на Украине депутатскую неприкосновенность МИД Украины вызвал посла Сербии после поездки сербских депутатов в Крым Тимошенко зовет украинских нардепов ехать в Москву, чтобы поддержать в суде Савченко В парламенте Украины советуют президенту ввести в Донбассе военное положение

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]