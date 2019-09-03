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СНГ 03.09.2019 15:47

ОБСЕ может всегда опереться на Белоруссию в вопросе укрепления региональной безопасности - Лукашенко

Белоруссия намерена и дальше способствовать укреплению региональной безопасности, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"У нас сложилась добрая традиция обсуждать основные вопросы нашего взаимодействия в Европе. Я благодарен вам, ОБСЕ, за ту оценку нашей роли в плане безопасности на европейском континенте", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня, обращаясь к Генеральному секретарю ОБСЕ Томасу Гремингеру.

Президент отметил, что Белоруссия старается соответствовать той степени доверия, которую получает от ОБСЕ.

"Я хочу вас заверить, что Беларусь в этом направлении будет всегда следовать, и вы в лице нашей страны всегда получите партнера, на которого можете опереться в деле укрепления мира и безопасности", - подчеркнул глава государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОБСЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]