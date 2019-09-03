ОБСЕ может всегда опереться на Белоруссию в вопросе укрепления региональной безопасности - Лукашенко

Белоруссия намерена и дальше способствовать укреплению региональной безопасности, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"У нас сложилась добрая традиция обсуждать основные вопросы нашего взаимодействия в Европе. Я благодарен вам, ОБСЕ, за ту оценку нашей роли в плане безопасности на европейском континенте", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня, обращаясь к Генеральному секретарю ОБСЕ Томасу Гремингеру.

Президент отметил, что Белоруссия старается соответствовать той степени доверия, которую получает от ОБСЕ.

"Я хочу вас заверить, что Беларусь в этом направлении будет всегда следовать, и вы в лице нашей страны всегда получите партнера, на которого можете опереться в деле укрепления мира и безопасности", - подчеркнул глава государства.