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Дальнее зарубежье 03.09.2019 15:16

В "Движении пять звезд" на онлайн-голосовании решают, нужно ли им формировать новое правительство Италии

Сторонники итальянской партии "Движение пять звезд" во вторник принимают участие в онлайн-голосовании, цель которого - определить, следует ли им формировать правящую коалицию с Демократической партией, до недавних пор считавшейся их принципиальным политическим противником.

Голосование проходит на сайте партии Rousseau с 9:00 (10:00 мск) до 18:00 (19:00 мск). Участники, зарегистрированные на сайте, должны ответить на вопрос: "Согласны ли вы с тем, что "Движение пять звезд" должно сформировать правительство во главе с Джузеппе Конте совместно с Демократической партией?".

Итальянские эксперты отмечают, что гарантий того, что сторонники партии поддержат эту идею, нет.

Лидеры популистского "Движения пять звезд", выступающего против "традиционных" итальянских партий, неоднократно обещали, что никогда не пойдут на сотрудничество с Демократической партии. До недавних пор движение, возглавляемое Луиджи Ди Майо, состояло в коалиции с партией "Лига" Маттео Сальвини.

Однако в августе Сальвини заявил, что коалиция де-факто распалась, и потому следует организовать досрочные выборы. Опросы показывают, что в таком случае "Лига" легко одержала бы победу. Стремясь избежать такого сценария, "Движение пять звезд" и Демократическая партия ведут переговоры о формировании нового правительства. Предполагается, что в случае успеха этих дискуссий во главе Совета министров Италии останется нынешний премьер - Джузеппе Конте.

Сальвини регулярно критикует эти переговоры, подчеркивая, что единственное в чем "Движение пять звезд" и Демократическая партия на самом деле согласны - это ненависть к нему.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПАРТИЯ, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]