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Финансы 03.09.2019 13:38

СК Gunay Sigorta увеличила чистую прибыль почти в 1,6 раза

Чистая прибыль азербайджанской страховой компании «Gunay Sigorta» по итогам деятельности в первом полугодии 2019 года составила 439 тыс. 126,99 манатов, что на 59,1% выше показателя 6 месяцев 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

Согласно финансовой отчетности компании, за январь-июнь ее доходы составили 3 млн 12,173 тыс. манатов. В том числе страховые премии – 2 млн 675,453 тыс. манатов, инвестиционные доходы – 115,771 тыс. манатов. Остальные доходы за отчетный период были получены по другим статьям.

Расходы компании за отчетный период составили 2 млн 573,047 тыс. манатов. В том числе объем страховых выплат – 941,72 тыс. манатов, расходы на ведение страхового дела – 1 млн 300,883 тыс. манатов, риски, переданные на перестрахование – 115,31 тыс. манатов, остальные расходы составили другие статьи.

СК в отчетный период не выплачивала налога на прибыль.

СК «Gunay Sigorta» в январе-июне увеличила активы на 2,8% – до 13 млн 110,2 тыс. манатов, капитал – на 5,6% - до 8 млн 329,338 тыс. манатов. Обязательства компании в отчетный период сократились на 1,8% - до 4 млн 780,862 тыс. манатов.

В январе-июне 2019 года объем депозитов компании, размещенных в банках, сократился на 7,3% - до 5 млн 930,5 тыс. манатов.

«Gunay Sigorta» была создана в 1992 году. Акционерами компании являются 3 юридических и 2 физических лица. Уставный капитал компании составляет 7,7 млн манат.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СТРАХОВЩИК, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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