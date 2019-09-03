Пекин поддержал главу Гонконга на фоне слухов о ее желании уйти в отставку

Центральное правительство КНР выразило поддержку главе администрации охваченного акциями протеста Гонконга Кэрри Лэм на фоне появившейся в СМИ информации о ее желании уйти в отставку.
"Мы твердо поддерживаем главу администрации Кэрри Лэм в ее руководстве правительством специального административного района", - заявил на пресс-конференции представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан. Его слова приводят азиатские СМИ.
Ране Кэрри Лэм заявила журналистам, что никогда не обращалась к властям Пекина с просьбой о своей отставке. "Я не подавала в отставку по той причине, что считаю, что могу руководить своей командой и оказать помощь Гонконгу в решении нынешней дилеммы. У меня есть уверенность в том, что смогу это сделать, поэтому нет никакого противоречия, касающегося того, что я, якобы, хочу уйти, но не могу", - сказала чиновница.
Ранее в некоторых СМИ появись сообщения, что Лэм будто бы заявляла окружению о желании уйти с поста главы администрации, но не может, поскольку получила отказ от центрального правительства Китая.
В Гонконге три месяца продолжаются массовые акции протеста. Изначально поводом для волнений послужило намерение принять поправки к закону об экстрадиции, которые позволили бы высылать на материковую часть Китая подозреваемых в совершении преступлений.
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