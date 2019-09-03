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Туризм 03.09.2019 14:06

Власти Израиля планируют увеличить турпоток до 5 млн человек до конца 2020 года

Власти Израиля рассчитывают принять по итогам 2020 года 5 млн туристов, сообщил глава министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.

"В прошлом году мы приняли четырехмиллионного туриста. Важно отметить, что трехмиллионный турист прибыл в Израиль в 2017 году, а двухмиллионный - за 22 года до этого. То есть (увеличение числа туристов - ИФ) с 2 до 3 млн заняло 22 года, а с 3 до 4 млн - один год. Нет сомнений, я надеюсь, что если не в этом, то, может быть, в следующем году мы примем пятимиллионного туриста. Это, действительно, будет очень важное для страны событие", - сказал Шкляр журналистам в Петербурге во вторник.

Он отметил, что паломники составляют меньшинство прибывающих в Израиль россиян. "Это не обязательно паломники. Раньше мне казалось, что большинство российских туристов - паломники, потому что в Старом городе Иерусалима везде можно услышать русскую речь. Но это только в Старом городе. Оказывается, паломнические туристы составляют меньше 7%", - уточнил Шкляр.

По его словам, 89,6% россиян довольны своим визитом в Израиль.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ТУРИЗМ, СТАТИСТИКА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]