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ООН предлагает вовлекать в борьбу с терроризмом женщин и молодежь

В ООН предлагают вовлекать в борьбу с терроризмом развивающиеся страны, а также женщин и молодежь.

"Необходимо вовлечь в противодействие терроризму все больше действующих лиц, особенно из развивающихся стран, и таких традиционно недооцененных групп, как женщины и молодежь", - заявил заместитель Генерального секретаря ООН, глава контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.

Он выступил во вторник в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня.

По словам Воронкова, это одна из ключевых рекомендаций Группы высокого уровня по цифровому сотрудничеству, которая организована Генсекретарем ООН и которая опубликовала свой первый доклад в июне этого года.

"Хочу призвать к более тесному сотрудничеству между правительствами, технологическим сектором и религиозными лидерами в использовании онлайн-платформ для продвижения аргументов, нацеленных на предотвращение радикализации наиболее уязвимых групп населения и отдельных лиц", - добавил он.

Замгенсекретаря также отметил, что развитие цифровых технологий работает не только на пользу человечества. "Ими воспользовались также террористические группы, которые стали более скоординированными, более живучими и лучше оснащенными, чем когда-либо прежде", - подчеркнул он.

Воронков заявил, что террористы пытаются задействовать алгоритмы социальных сетей, предназначенные для ускорения для стимулирования ксенофобии, нетерпимости.

"Есть данные о попытках террористического подполья использовать лекарственные препараты для создания биологического оружия. Сравнительно недорогие доступные в продаже беспилотники могут применяться террористами в качестве средств доставки химических, биологических или радиологических материалов для совершения террористических атак. Известно, что ИГИЛ использовал такие беспилотники для разведывательных миссий в Сирии, а также снаряжал их гранатами во время битвы за Мосул в 2017 году", - добавил Воронков.

Он отметил, что с ростом использования искусственного интеллекта дроны вскоре смогут стать достаточно умными, чтобы их можно было задействовать в автоматическом режиме. "Какие будут последствия, даже трудно себе представить", - заметил замгенсекретаря.

"Хотя террористы пока не обладают возможностями для крупномасштабных кибератак на критически важную инфраструктуру, это может произойти уже в самом ближайшем будущем, и последствия будут исключительно разрушительными", - резюмировал Воронков.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ООН, ТЕРРОРИЗМ, БОРЬБА


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