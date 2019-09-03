Мэр французского города Шамони Жан-Марк Пейе попросил президента Франции Эмманюэля Макрона принять меры, чтобы не допускать восхождения на Монблан неадекватно ведущих себя альпинистов, сообщают местные СМИ.
Он призвал французского лидера "подготовить и незамедлительно принять законы, в соответствии с которыми, начиная с 2020 года, всех безумцев, которые нарушают закон, стали бы наказывать". Речь должна идти, по словам мэра, о серьезных штрафах. По его мнению, такие меры позволят "восстановить мир и спокойствие на Монблане".
Говоря о "безумных" альпинистах, он привел в пример британского туриста, которые на минувших выходных в ходе восхождения поднял на гору спортивный тренажер. Однако из-за нехватки сил он не смог спустить его вниз и оставил его наверху.
Совершивший это восхождение британец назвал себя журналистам именем "Дисней". Мэр Шамони Пейе заявил, что "с таким именем, он, наверное, думал, что находится в парке развлечений".
Жан-Марк Пейе также рассказал о немецком альпинисте, который решил совершать восхождение на высшую точку Альп со своей собакой. Ему было разрешено подняться до горного приюта и оставить питомца там, а уже затем в одиночку подниматься на вершину. Однако мужчина ночью, когда его не видели, покинул приют и отправился вместе с собакой на вершину. В результате животное получило сильные повреждения лап.
Мэр Шамони на протяжении нескольких лет указывает на необходимость принятия мер для ограничения слишком большого количества альпинистов, желающих взойти на Монблан.
По словам специалистов, рост числа восхождений и высокие летние температуры оказывают негативное влияние на ситуацию в области безопасности при восхождениях, а также на окружающую среду.
Алиев и Патрушев провели встречу в Баку
Глава МИД Азербайджана обвиняет руководство Армении в эскалации напряженности в регионе
Додон пригласил Алиева совершить до конца 2019 года официальный визит в Молдову
Компании Брянской области обсудили вопросы поставок продукции в Азербайджан
Китай со среды повысит розничные цены на бензин и дизтопливо
UBOC планирует бурение трех скважин на месторождении Умид на Каспии
Таможенники Азербайджана пресекли попытку незаконного вывоза в Туркменистан валюты и драгоценностей
Власти Израиля планируют увеличить турпоток до 5 млн человек до конца 2020 года
Суд в Бишкеке арестовал имущество мечети, построенной на средства экс-президента Атамбаева - Генпрокуратура
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Банк Республика порадовал школьников в посёлке Горадиз
В Доме Дружбы народов РТ азербайджанский публицист презентовал книгу о Габдулле Тукае
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД