ОДКБ рассмотрит план действий по реализации контртеррористической стратегии ООН

Совет коллективной безопасности ОДКБ в ноябре планирует рассмотреть план коллективных действий государств-членов Организации по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

"Накопленный мировой опыт показывает необходимость наращивания коллективных международных усилий по противодействию терроризму и распространению террористической идеологии без двойных стандартов на основе выполнения антитеррористических резолюций Совета Безопасности ООН и глобальной контртеррористической стратегии ООН", - заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ Пётр Тихоновский во вторник в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня.

Тихоновский отметил, что, "оценивая необходимость тесного взаимодействия, разработан план коллективных действий по реализации упомянутой стратегии в формате ОДКБ, который в ноябре текущего года выносится на рассмотрение Совета коллективной безопасности организации".

Кроме того, замгенсекретаря обратил внимание на угрозу участникам организации со стороны роста террористической активности в Афганистане, где ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) стремится создать так называемый "исламский халифат" и распространить его на территории Центральной Азии".