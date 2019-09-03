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СНГ 03.09.2019 16:49

ОДКБ рассмотрит план действий по реализации контртеррористической стратегии ООН

Совет коллективной безопасности ОДКБ в ноябре планирует рассмотреть план коллективных действий государств-членов Организации по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

"Накопленный мировой опыт показывает необходимость наращивания коллективных международных усилий по противодействию терроризму и распространению террористической идеологии без двойных стандартов на основе выполнения антитеррористических резолюций Совета Безопасности ООН и глобальной контртеррористической стратегии ООН", - заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ Пётр Тихоновский во вторник в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня.

Тихоновский отметил, что, "оценивая необходимость тесного взаимодействия, разработан план коллективных действий по реализации упомянутой стратегии в формате ОДКБ, который в ноябре текущего года выносится на рассмотрение Совета коллективной безопасности организации".

Кроме того, замгенсекретаря обратил внимание на угрозу участникам организации со стороны роста террористической активности в Афганистане, где ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) стремится создать так называемый "исламский халифат" и распространить его на территории Центральной Азии".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОДКБ, ТЕРРОРИЗМ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]