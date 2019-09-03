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Дальнее зарубежье 03.09.2019 17:15

ЕС призвал талибов прекратить убийства мирных жителей Афганистана

Европейский союз выражает соболезнования семьям и друзьям погибших в Кабуле и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в теракте против жилого комплекса международных организаций в афганской столице.

"Это нападение, ответственность за которое взяли на себя талибы , направлено на то, чтобы подорвать нынешние усилия по достижению прочного мира в Афганистане. Насилие и убийства мирных жителей должны быть прекращены раз и навсегда, тогда мир, которого заслуживают и требуют народы Афганистана, может стать реальностью", - говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном во вторник в Брюсселе.

В заявлении отмечается, что Европейский союз "подтверждает свою твердую приверженность поддержке афганского народа и властей в борьбе с терроризмом и поддержке нынешних международных усилий, направленных на достижение мира в Афганистане".

Как сообщалось, взрыв был осуществлен в понедельник в элитном районе Кабула "Грин Вилидж", где проживают иностранные специалисты, работающие в Афганистане.

Местные власти объявили во вторник, что число погибших достигло 16 человек, более 100 получили ранения. Было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в тракторе.

Представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил в твиттере, что целью атаки были "иностранные захватчики".

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Тэги: ЕС, АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]