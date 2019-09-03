ЕС призвал талибов прекратить убийства мирных жителей Афганистана

Европейский союз выражает соболезнования семьям и друзьям погибших в Кабуле и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в теракте против жилого комплекса международных организаций в афганской столице.
"Это нападение, ответственность за которое взяли на себя талибы , направлено на то, чтобы подорвать нынешние усилия по достижению прочного мира в Афганистане. Насилие и убийства мирных жителей должны быть прекращены раз и навсегда, тогда мир, которого заслуживают и требуют народы Афганистана, может стать реальностью", - говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном во вторник в Брюсселе.
В заявлении отмечается, что Европейский союз "подтверждает свою твердую приверженность поддержке афганского народа и властей в борьбе с терроризмом и поддержке нынешних международных усилий, направленных на достижение мира в Афганистане".
Как сообщалось, взрыв был осуществлен в понедельник в элитном районе Кабула "Грин Вилидж", где проживают иностранные специалисты, работающие в Афганистане.
Местные власти объявили во вторник, что число погибших достигло 16 человек, более 100 получили ранения. Было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в тракторе.
Представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил в твиттере, что целью атаки были "иностранные захватчики".
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