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Дальнее зарубежье 03.09.2019 17:33

Huawei обвинила власти США в кибератаках, давлении на ее сотрудников

Китайская Huawei Technologies Co. обвинила правительство США в организации кампании, направленной на запугивание ее сотрудников, и осуществлении кибератак.

По мнению крупнейшей китайской технологической компании, власти США дали указание правоохранительным органам угрожать ее сотрудникам и пытаться на них повлиять. В заявлении компании, на которое ссылается агентство Bloomberg, также говорится, что США осуществили атаки на ее сети.

Заявления обостряют напряженность между Huawei и администрацией президента США Дональда Трампа, которая обвинила производителя телекоммуникационного оборудования в помощи Пекину в осуществлении шпионажа.

"Он (Вашингтон - ИФ) использует любые возможные инструменты - в том числе юридические и административные полномочия, а также ряд других беспринципных мер, чтобы нарушить процесс работы Huawei и ее партнеров", - говорится в заявлении компании.

Huawei, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования и второй по количеству продаваемых устройств производитель смартфонов, оказался втянут в противостояние США и Китая в торговой сфере. В мае Минторг США включил Huawei в "черный список" компаний, угрожающих нацбезопасности. Американским фирмам запрещено вести дела с компаниями из списка без специальных разрешений. Многие аналитики полагают, что Вашингтон использует такую меру в качестве инструмента в торговой войне с Китаем.

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Тэги: США, КИТАЙ, HUAWEI, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]