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ТЭК 03.09.2019 14:42

Азерэнержи в январе-августе увеличило выработку электроэнергии на 5,1%

ОАО «Азерэнержи» (государственный монополист по производству электроэнергии в Азербайджане) в январе-августе 2019 года произвело 15,81 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 5,1% выше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

«В январе-августе 2019 года Азерэнержи произвело 15,81 млрд кВт/час электроэнергии, в том числе в августе - 2,14 млрд кВт/час», - отметили в Азерэнержи.

По данным общества, в январе-августе 2019 года объем экспорта электроэнергии из Азербайджана составил 916,1 млн кВт/час. При этом в августе экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 166,3 млн кВт/час, что в 2 раза больше показателя августа прошлого года. В августе 158,8 млн кВт/час электроэнергии было экспортировано в Грузию.

В 2018 году Азерэнержи произвело 22 млрд 521 тыс. кВт/час электроэнергии. При этом, в минувшем году экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 413,2 млн кВт/час, из которых в Россию - 121,4 млн кВт/час, Грузию – 1 млрд 230,1 млн кВт/час, Турцию - 13,4 млн кВт/час, Иран – 48,3 млн кВт/час.

В 2019 году выработка электроэнергии прогнозируется на уровне 23,55 млрд кВт/час, экспорт - 1,5 млрд кВт/час.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРЭНЕРЖИ, ВЫРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]