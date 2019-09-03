Азерэнержи в январе-августе увеличило выработку электроэнергии на 5,1%

ОАО «Азерэнержи» (государственный монополист по производству электроэнергии в Азербайджане) в январе-августе 2019 года произвело 15,81 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 5,1% выше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
«В январе-августе 2019 года Азерэнержи произвело 15,81 млрд кВт/час электроэнергии, в том числе в августе - 2,14 млрд кВт/час», - отметили в Азерэнержи.
По данным общества, в январе-августе 2019 года объем экспорта электроэнергии из Азербайджана составил 916,1 млн кВт/час. При этом в августе экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 166,3 млн кВт/час, что в 2 раза больше показателя августа прошлого года. В августе 158,8 млн кВт/час электроэнергии было экспортировано в Грузию.
В 2018 году Азерэнержи произвело 22 млрд 521 тыс. кВт/час электроэнергии. При этом, в минувшем году экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 413,2 млн кВт/час, из которых в Россию - 121,4 млн кВт/час, Грузию – 1 млрд 230,1 млн кВт/час, Турцию - 13,4 млн кВт/час, Иран – 48,3 млн кВт/час.
В 2019 году выработка электроэнергии прогнозируется на уровне 23,55 млрд кВт/час, экспорт - 1,5 млрд кВт/час.
Н.Аббасова
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