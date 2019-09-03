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Дальнее зарубежье 03.09.2019 17:44

Израиль пытается организовать трехстороннюю встречу при участии США и РФ по выводу сил Ирана из Сирии - Нетаньяху

Израиль в настоящее время предпринимает попытки организовать трехстороннюю встречу представителей США и России, посвященную теме вывода иранских военных из Сирии, пишет во вторник газета "Джерузалем пост" со ссылкой на заявление Биньямина Нетаньяху.

"Израиль работает над организацией трехсторонней встречи России, Соединенных Штатов и Израиля, чтобы обсудить вывод войск Ирана из Сирии", - заявил он во время встречи с министрами в Иерусалиме во вторник.

Он отметил, что Израиль намерен предпринимать все необходимые шаги для достижения подобных внешнеполитических целей.

В июне в Иерусалиме состоялась трехсторонняя встреча советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, главы Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббата и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Стороны обсуждали ситуацию в Сирии.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, НЕТАНЬЯХУ, ИРАН, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]