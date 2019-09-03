Израиль пытается организовать трехстороннюю встречу при участии США и РФ по выводу сил Ирана из Сирии - Нетаньяху

Израиль в настоящее время предпринимает попытки организовать трехстороннюю встречу представителей США и России, посвященную теме вывода иранских военных из Сирии, пишет во вторник газета "Джерузалем пост" со ссылкой на заявление Биньямина Нетаньяху.
"Израиль работает над организацией трехсторонней встречи России, Соединенных Штатов и Израиля, чтобы обсудить вывод войск Ирана из Сирии", - заявил он во время встречи с министрами в Иерусалиме во вторник.
Он отметил, что Израиль намерен предпринимать все необходимые шаги для достижения подобных внешнеполитических целей.
В июне в Иерусалиме состоялась трехсторонняя встреча советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, главы Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббата и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Стороны обсуждали ситуацию в Сирии.
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